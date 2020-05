Hay elementos de sobra para que la Fiscalía vaya contra el representante legal de Grúas Culiacán: Alcalde

Dado los múltiples robos e incendios que se han presentado en la pensión municipal, misma que está clausurada desde el 22 de abril por Protección Civil Estatal, Estrada Ferreiro sostuvo que hay motivos de sobra para enjuiciar al representante legal de la empresa que firmó el contrato con la Comuna en 2004

Antonio Olazábal

La Fiscalía General del Estado tiene elementos de sobra para proceder legalmente contra Ricardo Laura Garzón, representante legal de Grúas Culiacán, afirmó el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Luego de los múltiples robos, los cuales ya tienen denuncias ante la Fiscalía General del Estado, así como por incendios que se han presentado en las instalaciones de la pensión Municipal, para el Alcalde de Culiacán la Fiscalía tiene pruebas suficientes para que se inicie un proceso legal contra el concesionario.

"No puede ser accidental un incendio diario de esos, pero ya estaban hasta el tope los bomberos porque estaban arriesgándose por incendios que no tienen razón de ser. En fin, ahí hay muchos expedientes de la Fiscalía, no sé qué estará pasando... ¿por qué no se ha procedido contra esta persona? Porque elementos hay de sobra, contra algún responsable", sostuvo.

"Es una persona que no da la cara (concesionario), yo he mandado a gente a que lo busque, pero no pueden hablar con él, y no podemos seguir así... pero ahí es asunto de la Fiscalía y de los juzgados, ¿por qué los jueces no giran orden de aprehensión? Habrá qué preguntarles, o por qué la Fiscalía no ha resuelto nada, o a lo mejor ya resolvió y no sabemos".

El Presidente Municipal sostuvo que desde hace más de dos meses Vialidad y Tránsito ya no manda vehículos a Grúas Culiacán, empresa con la que la Comuna firmó un contrato de 20 años para prestar servicios en el 2004, por lo que la vigencia del mismo culminará hasta el 2024.

El Alcalde detalló que la gota que derramó el vaso para que se dejara de mandar vehículos a la pensión, fueron los múltiples incendios en el lugar, y que la Comuna ya estaba llevando los autos a otro corralón en la Sindicatura de Aguaruto, en un terreno que el Gobierno del Estado dio en comodato al Ayuntamiento.

"En un mes sumó más de 20 incendios esa pensión, llegó al colmo de que hubo casi uno diario, entonces tomamos la decisión de hacer un operativo y clausurarla con apoyo de Protección Civil del Estado, del Municipio, de la Oficialía Mayor y la policía, porque no era posible que siguieran quemando el patrimonio de la gente de Culiacán", subrayó.