Hay esperanzas en el mundo, pero el invierno será crudo, oscuro. Esta pesadilla todavía no termina

MÉXICO._ El mundo llega a esta fecha con más de un millón y medio de fallecidos por la Covid-19. Y millones que están contagiados con tendencia al alza ahora mismo sufren los efectos del coronavirus brotado hace un año. Otros, recuperados, cargan con las secuelas.

México, que el martes presentó su plan de vacunación diciembre 2020-marzo 2022 primero con la de Pfizer-BioNTech, ha sido uno de los países peor tratados por la pandemia de SARS-CoV-2, ya sea por fallas en la estrategia de contención o por un sistema de salud abandonado por décadas. Solo el tiempo lo dirá. Pero muchos ya no estarán aquí para lamentarlo siquiera.

El invierno que arriba en unos días en el hemisferio norte será crudo; oscuro. Las calles del norte de México y ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, entre adornos y luces navideñas, ya acumulan nieve y temperaturas bajas. La mayoría de las proyecciones dicen que muchos miles más morirán. Más incluso que en los primeros seis u ocho meses de la pandemia debido a la propensión a enfermedades respiratorias en climas fríos.

Hay esperanzas en el horizonte: las distintas opciones de vacunas. Las empresas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSinoBIO, con quienes México tiene convenio de distribución, así como Moderna y el Centro Gamaleya sitúan los niveles de efectividad de sus productos por encima del 70 por ciento. La primera semana de este mes, Rusia arrancó su campaña de vacunación con Sputnik-V.

El martes, el “V-Day”, Reino Unido comenzó a aplicar 800 mil dosis iniciales de la vacuna de Pfizer-BioNTech entre bloques, comenzando por los mayores de 80 años y personal médico, luego de ser el primer país en aprobarla en medio de la negociación del post-Brexit con la Unión Europea. Desde el domingo arribaron en cajas a hospitales de Londres, donde las colocaron en frigoríficos con llave para mantenerlas a -70 grados. Margaret, de 90 años, fue la primera persona en el mundo en recibir la de Pfizer el martes a las 6 de la mañana.

This is 90-year-old Margaret Keenan. She just became the first person in Britain to receive the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine.

"If I can have it at 90 then you can have it, too!" she said.