'Hay gato encerrado', dicen ONG sobre bloqueo a la Síndica Procuradora de Mazatlán para realizar auditorías

Hay una negativa, y si hay una negativa al escrutinio, si no quieren abrirse, es porque están ocultando información, se presta a la sospecha, coinciden

Netzahualcóyotl Ceballos

Las organizaciones civiles Contraloría Ciudadana de Mazatlán y Observatorio Ciudadano de Mazatlán coincidieron en que si se bloquea a la Síndica Procuradora en las dependencias municipales del Gobierno de Mazatlán, es porque en ellas hay irregularidades.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, declaró al cabo de una rueda de prensa, este jueves, que tanto en la Jumapam como en Planeación del Desarrollo Urbano le respondieron con una negativa a la solicitud de revisión, a pesar de que el Tribunal Estatal Electoral ya resolvió que ella sí tiene facultades para aplicar revisiones.

“Hay una negativa, y si hay una negativa al escrutinio, si no quieren abrirse, es porque están ocultando información, se presta a la sospecha, a la duda de que estén utilizando bien los recursos públicos. Como dicen vulgarmente, hay gato encerrado”, dijo Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán.

Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, recordó que el Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, faculta a la Síndica Procura a realizar contraloría interna.

“Desde un principio se ha visto el bloqueo, ella lo ha declarado muy reiteradamente. No sé por qué no le permiten hacer sus funciones, le apuestan al 'no pasa nada', declaró.

“Hemos encontado algunas irregularidades, siento que por ahí es el temor, nosotros sí hemos encontrado algunas que ya hemos hecho públicas, puede que no quieran permitir el acceso por eso”.

Dependencias como el Instituto de Cultura y el Instituto del Deporte también recibieron una “invitación” a ser revisadas; su respuesta aún se espera.