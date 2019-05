Hay gente que muere esperando un Ã³rgano, responde madre de niÃ±a donante a Vicente FernÃ¡ndez

Hay gente que muere esperando un órgano, responde madre de niña donante a Vicente Fernández

La madre, identificada como Jennifer Barraza, se enteró de las declaraciones del cantante por una nota periodística y recurrió a las redes sociales para responder al artista en su Carta a Vicente Fernandez

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Una mujer, cuya hija donó sus órganos, dedicó un mensaje en su cuenta personal de Facebook para el cantante Vicente Fernández. Lo anterior, derivado de las polémicas declaraciones del artista sobre su negativa a aceptar un trasplante de hígado por temor a que fuera de un “drogadicto” u “homosexual”.

La madre comenzó elogiando el talento del cantante para luego hablar sobre la importancia que tienen los comentarios de una figura pública: “Debe usted saber que esto conlleva la gran responsabilidad de influenciar e impactar para bien o para mal con sus declaraciones”.

Posteriormente, expuso la gran dificultad por la que pasa una persona en espera de una donación de órgano y cómo el cantante tuvo la posibilidad de recibir un hígado en dos días, por lo que contaba con un privilegio que, además de rechazar, cuestionó, debido a la procedencia desconocida de dicho órgano:

“Solo para su información, en México, el país donde usted dice que tanto respeta a su gente, hay mas de 20,000 personas en lista de espera de un órgano, el 20 por ciento de esta lista son niños. Probablemente alrededor de 15 a 20 personas mueren diariamente esperando una oportunidad como la que usted desperdició. Con la mano en la cintura, lujo de burla y desprecio, rechazó”.

De igual forma, repudió la forma en que el cantante se refirió al donante como un “cabrón” y “homosexual” como gesto despectivo: “¿No se le ocurre que ese ‘cabrón’ tiene familia?, ¿que hay una esposa o una madre destrozada por su muerte?”.

El mensaje concluye solicitando una disculpa dado el papel que cumplen los donadores al proporcionar una segunda oportunidad para quienes lo necesitan y que muchos no pueden recibir, así como para aquellos que honran la vida de sus donadores diariamente, el personal médico que se dedica a realizar este tipo de operaciones y a quienes se dedican a promover la cultura de la donación.

El artista ha recibido muchas críticas en su contra a raíz de sus comentarios en el programa De primera mano, emitido el pasado 2 de mayo, para conocer su estado de salud luego de haber sido diagnosticado con cáncer.

Durante su gira mundial, el intérprete se encontraba en Houston cuando le fue detectada una bolita en sus vías biliares y le indicaron la necesidad de un trasplante de hígado. Al verse en dicha situación, el cantante optó por rechazar la propuesta por tratarse de un órgano de desconocida procedencia: “Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”.