Hay mano negra en manifestaciones, afirma AMLO; Policías federales amagan con paro nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los ciudadanos por "las molestias" que ocasionaron este miércoles el bloqueo de miles de elementos de la Policía Federal

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los ciudadanos por "las molestias" que ocasionaron este miércoles el bloqueo de miles de elementos de la Policía Federal (PF), en diversos puntos del país, pero dijo que estos se amotinaron sin causa justa y señaló que ve "mano negra" detrás de las protestas.

"Es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe, hay mano negra en este asunto, esto se manejaba antes en Bucarelli, desde los sótanos de Bucarelli [sede de la Secretaría de Gobernación]", aseguró el mandatario nacional en un video publicado en sus cuentas de las diversas redes sociales.

"Piensan que se va a hacer lo mismo y no, no somos iguales, esto se va a resolver porque no somos iguales [...] Quiero decir que no hay ningún motivo ni razón, no es una causa justa, no se está despidiendo a ningún policía federal", aseguró el político tabasqueño.

"Lo que está pasando es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía federal, al rededor de 10 mil, que han pasado la prueba, porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional", indicó el presidente de la República.

Asimismo, el presidente López Obrador afirmó en el video que en en administraciones anteriores del "período neoliberal", los Gobiernos en turno hacían negocio con la contratación de alrededor de 50 mil guardias de seguridad privados para cuidar oficinas y como "guardaespaldas" de funcionarios.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2019

Horas antes, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa cuestionó en Twitter las declaraciones de López Obrador, sobre que la PF se "había echado a perder", y preguntó que "¿Para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional?". Además, el ex mandatario nacional del 2006 al 2012 manifestó su solidaridad con los integrantes de la Policía Federal.

Sin embargo, Calderón Hinojosa advirtió que el exceso en las demandas de los agentes federales puede restarle legitimidad y credibilidad a su movimiento e ir en detrimento de las exigencias legítimas. "Ojalá se llegue a un acuerdo pronto, y de manera sensata y pacífica", tuiteó el ex presidente de la República.

Si la Policía Federal "se echó a perder", ¿entonces para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional? Hago votos por que esto se resuelva en paz; que a policías se les restituyan sus derechos: bonos, seguro médico, prima de riesgo, gastos. Mi solidaridad. https://t.co/TSPXQ3onVY — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 3, 2019

AMAGAN POLICÍAS FEDERALES CON PARO NACIONAL

Elementos de la Policía Federal convocaron a sus compañeros a unirse a un paro nacional, que inciaría mañana jueves 4 de julio, a las 09:00 horas, para exigir a López Obrador solución a sus demandas, además de que calificaron como "heroicas" las manifestaciones de descontento que se registraron este miércoles.

"Se invita a que desde cualquiera de sus respectivas bases y servicios a no salir a realizar patrullaje, servicio administrativo o cualquier servicio inherente a la Policía Federal, ya que cada uno apoyando desde su trinchera, podrá colaborar a esta noble causa en manera de protesta y como medida de presión al Presidente para que busque la manera de solucionar", indicaron los convocantes.

"Consideremos que están de por medio no sólo nuestros derechos, sino también los intereses de nuestras familias, ya que muchos de nosotros somos jefes de familia y es nuestra obligación exigir lo que por derecho nos corresponde", señala la convocatoria.

La propuesta de paro de labores indica que cada uno de los elemento de la PF inconforme podrá participar desde su centro de trabajo, debido a que "apoyar desde su trinchera, cada uno podrá colaborar a esta noble causa en manera de protesta y como medida de presión al Presidente para que busque la manera de solucionar esta problemática".

"Como todos saben, en todo momento [la propuesta de ser incorporados a la Guardia Nacional] ha sido violatoria de derechos humanos y laborales para los policías federales que la integren, debido a que no se han establecido las bases para la seguridad social, médica, ni mucho menos de salarios que percibirán personal de la Policía Federal que la integra", afirmaron.

"De igual forma se considera que la Policía Federal somos todos y si afectan a una División, lo mismo pasará con las Divisiones restantes, ya que esta administración busca desmantelar a la Policía Federal, sin hacerse responsable de lo que por derecho nos corresponde", abundaron.