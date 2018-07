Hay más desgaste mental como DT: Didier Deschamps - Noroeste

FUTBOL

Hay más desgaste mental como DT: Didier Deschamps

El entrenador francés ya sabe lo que es ganar una Copa del Mundo, cuando lo logró como jugador en 1998

Reforma

MOSCÚ, Rusia._ Quizá Didier Deschamps no salga de un partido con la playera empapada de sudor ni con heridas como de guerra ni extenuado por correr 11 kilómetros, pero siente que en la banca el desgaste mental puede ser mayor.

El francés tiene conocimiento de causa. Hace dos décadas, en 1998, él fue el capitán de la hasta ahora más brillante generación gala, con Zinedine Zidane como el emblema. Ahora está a las puertas de ganar el segundo Mundial para los franceses, desde el banquillo.

“Hay muchas diferencias, para explicarlas necesitaría más tiempo, pero cuando eres jugador actúas y cuando eres técnico confías en tu jugador, yo estoy a disposición de mis futbolistas porque el juego le pertenece a ellos.

“Mi éxito depende su éxito, por supuesto que cuando juegas es algo de los más bonito en la vida porque puedes gastar energía, puedes entregarte en lo físico, y cuando eres técnico es más lo psicológico o la cualidad mental, y quizá es más fatigante que lo físico”, dijo Deschamps en la víspera de la Final de la Copa del Mundo contra Croacia.

Veinte años atrás, el escollo más complicado para Francia fue precisamente el representativo croata en Semifinales, que con el gol de Davor Sucker puso tension al máximo en el Stade de France, hasta que Liliam Thuram, nacido en la isla de Guadalupe (en las Antillas) marcó el doblete más importante de su vida.

Hoy se sigue hablando de la influencia de los futbolistas de piel negra en la Selección de Francia y de tantos elementos de ascendencia africana.

“Francia siempre ha tenido jugadores de países africanos, pero todos se sienten orgullosos de ser franceses”, dijo Deschamps, antes de profundizar en el porqué los representativos de África no tienen el éxito de los galos.

“Es verdad que los equipos africanos no tuvieron una gran Copa del Mundo, lo que no significa que no haya jugadores de calidad, hay muchos en las naciones africanas, hay muchos técnicos, la dificultad es crear unidad y grupo porque tienen excelentes individualidades, pero cuando estás en una competencia de esta magnitud necesitas la fuerza colectiva, tratar de gestionar el talento individual”, comentó Deschamps, en espera de que esa lección lo lleve hoy en el Estadio Luzhniki a las alturas que alcanzó en el Stade de France en aquel 3-0 sobre Brasil.