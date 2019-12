Hay más gente de García Luna en los gobiernos, incluso en Morena: Buscaglia

Ciudad de México (SinEmbargo).- México, en vez de estar solamente reaccionando a las acusaciones penales norteamericanas, debería estar desmantelando a redes criminales sin esperar a que el primer paso lo den autoridades de Estados Unidos; sin embargo, carece de una estrategia anti mafia para combatirlas, plantea el doctor Edgardo Buscaglia, académico investigador senior en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en relación a la detención del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El doctor, que ha brindado asesoría a las unidades anti mafia de 118 países, explica en entrevista con SinEmbargo, que la detención del ex Secretario de Seguridad en Estados Unidos, y no territorio mexicano, muestra que la impunidad continúa de la misma manera que hace décadas, y García Luna es un símbolo de ella.

“En México se vive en un pacto de impunidad mafiosa, entonces los políticos que eran los patrones de García Luna nunca fueron identificados, las empresas que estaban alrededor de la SSP, empresas de seguridad, tampoco fueron identificadas por ningún órgano judicial mexicano”, dice.

Para el experto en seguridad, es necesario investigar a la red que rodeaba a García Luna, misma que aún trabaja en diferentes esferas de gobiernos estatales “de todos los colores, incluyendo Morena”, detalla.

“Algunos de sus asociados (a García Luna) estaban trabajando en los puntos focales de seguridad para gobernadores en Puebla, Estado de México. Entonces hay que evaluar el rol que tuvieron Facundo Rosas Rosas, Luis Cárdenas Palomino, que muchos de ellos que a veces se les denomina “Garcíalunitas”, que están todavía dando vueltas por México y llevando el mismo enfoque de políticas de inseguridad que causaron mares de sangre”.

El investigador senior señala que con la detención de García Luna debe haber imputaciones a políticos, a jueces, a fiscales que protegían a esa red; después a empresas legalmente constituidas, a la sociedad civil “pantalla” que acompañaron al ex Secretario.

Y es que la delincuencia organizada, explica el estudioso, se conforma por cinco dimensiones: política, la empresarial, judicial, social y de sicariato. “Hay mucho trabajo que México debería llevar delante y no fiscales norteamericanos […], expresó.

Para desmantelar estas redes criminales, es necesaria una estrategia anti mafia que ataque a la delincuencia organizada en todas sus dimensiones, sin embargo, México carece de tal estrategia, de acuerdo con el académico de la Universidad de Columbia.

ÁNGELES Y DEMONIOS EN LA 4T

“México adolece de vacíos de instituciones anti mafia que sin ellas no va a poder controlar el crecimiento de personas como García Luna […] México no tiene estrategia anti mafia, tiene tácticas, pero no tiene un cronograma de acciones que ataquen las cinco dimensiones de la delincuencia organizada. Nadie la conoce. No tiene acciones institucionales que ataquen las cinco dimensiones de la delincuencia organizada”, detalla el experto.

La ausencia de la estrategia, dice el investigador senior, se debe al pacto político de impunidad y a que AMLO está mal asesorado porque tiene en su gabinete a funcionarios, como el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que no están a la altura de sus cargos, por incompetencia, y que además son parte de la misma estructura de García Luna.

“Su gabinete está compuesto por ángeles y demonios y no puedes gobernar con ángeles y demonios, tienes que elegir, no puedes gobernar con los mismos personajes que llevaron a México a un mar de sangre. Entonces, mi problema no es con los dichos del Presidente en la mañanera, mi problema es con los hechos, con la práctica judicial de Gertz Manero y con la incompetencia de Durazo […] El Presidente no es un experto en temas de seguridad y no tiene a nadie experto en estos temas, y por lo tanto el pobre hombre está saliendo a las conferencias de prensa a hablar sobre una estrategia que no existe, que es imaginaria”, asegura.

El doctor Buscaglia pone énfasis en que hasta que el Gobierno no tenga y aplique una estrategia bien documentada para combatir la delincuencia organizada, “no va a poder bajar esos niveles de violencia mafiosa que el país está padeciendo”.

Advirtió que si no se comienzan a tomar medidas, “van a tener una situación cada vez peor, con actos de terrorismo. La situación de inseguridad en la población va a estar peor, que ya lo está, pero esto va a ir subiendo a las élites más encumbradas de México, las instituciones del estado mexicanos van a ser hackeadas, va haber inestabilidad política”.