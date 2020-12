'Hay menos personas en la calle': AMLO; Sheinbaum y López-Gatell responden al NTY

'Esta es la semana del año en la Ciudad, de mayor movilidad, pero por la contingencia, por el llamado que se hizo a guardarnos, la gente está respondiendo', aseguró el mandatario nacional

Carlos Álvarez

22/12/2020 | 08:31 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que los ciudadanos han respondido a su llamado de quedarse en casa, además de que presumió que la movilidad en la Ciudad de México se ha reducido.

"Tenemos información de anoche sobre la movilidad en la Ciudad de México y podemos probar que ha disminuido. Esta es la semana del año en la Ciudad, de mayor movilidad, pero por la contingencia, por el llamado que se hizo a guardarnos, la gente está respondiendo", aseguró el mandatario nacional.

"Hay menos personas en la calle y es un hecho también inédito, porque en estos días la víspera del 24, la Nochebuena, es cuando siempre hay más gente en la calle", comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Esto es histórico, es algo parecido a lo que sucedió el 12 de diciembre de que la Basílica estuvo vacía, por la responsabilidad de la gente, aun tratándose del culto, de la fe a la Virgen", indicó el Presidente, durante su conferencia de prensa matutina.

"La gente ayudó al llamado que hizo la Iglesia católica y las autoridades. Ahora lo mismo, desde luego, quisiéramos que todos actuaran así de manera responsable, pero sí se ha estado actuando con responsabilidad la mayoría de la gente. No son todos, pero mucha gente está atendiendo el llamado, podemos incluso probarlo", agregó López Obrador.

El lunes, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, negó que el Gobierno Federal le hubiera entregado cifras falsas para impedir que la capital del país retornara al Semáforo Rojo. Es falso, dijo, “tan es así que nosotros le entregamos toda la información a la reportera del diario que lo publica: The New York Times”.

En respuesta a la nota del diario estadounidense, la mandataria dijo que durante toda la pandemia “han buscado” señalar diferencias entre el Gobierno federal y el de la Ciudad de México, “y están totalmente equivocados”.

Lo que ha habido es una comunicación permanente, añadió.

"Siempre dijimos que, en todo caso, las políticas del Gobierno federal estaban adecuadas a la Ciudad de México, expuso. Hemos estado siempre en coordinación con el Gobierno de México, no existe esa diferencia”, afirmó.

“Es falso lo que se plantea ahí. Tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre, en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado", señaló la jefa de Gobierno capitalina.

"Entonces, están buscando un esquema de confrontación y lo que decimos es que, pueden publicar cualquier cosa, pero sí es importante que se dé nuestra versión, y nuestra versión está sustentada en un documento de un correo electrónico que envía la Secretaría de Salud”, expuso Sheinbaum Pardo.

“Hemos sido muy responsables en la administración que conduzco, en el Gobierno que conduzco, en la atención a la pandemia. Hemos dado un seguimiento diario, hemos hecho una serie de acciones muy importantes en la ciudad y también, como siempre lo decimos, con mucha sensibilidad a la ciudadanía”, añadió la mandataria capitalina.

Cuando se tuvo que declarar el Semáforo Rojo, lo hicimos, añadió.

“Y previamente, sabiendo que venía el incremento de las hospitalizaciones, tomamos la decisión, incluso el propio Presidente [Andrés Manuel López Obrador] hizo un llamado a los habitantes de la ciudad, y nosotros decidimos mostrar que estábamos en Alerta por Covid”, explicó Sheinbaum Pardo.

Y lo que es más importante hoy, agregó la mandataria capitalina, es este llamado a la ciudadanía porque no es solo un asunto de gobierno, nos corresponden una serie de acciones, pero aquí tiene que haber participación ciudadana en el control de la pandemia, según expuso.

“Entonces, no quiero entrar en una polémica con el medio [NYT] tienen derecho a publicar, pero sí es muy importante que se dé a conocer la información que nosotros le dimos a la reportera”, afirmó.

Asimismo, Sheinbaum Pardo explicó que los semáforos se enviaron no solo a la Ciudad de México, sino al resto de los estados y para transparentar, dijo, enviará a los medios el correo correspondiente.

The New York Times planteó que "el Gobierno Federal tenía datos que deberían haber provocado un cierre inmediato a principios de diciembre. En cambio, mantuvo la Ciudad [de México] abierta durante otras dos semanas".

Los gobiernos federal, de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron la semana pasada la suspensión temporal de actividades económicas hasta el 10 enero de 2021 como una medida extraordinaria para reducir los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, también respondió al rotativo neoyorquino, respecto al manejo de la pandemia de coronavirus, particularmente en la Ciudad de México.

"Hay varios hoyos de información en ese reportaje, tomaron la información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo", explicó el funcionario federal durante su conferencia de prensa vespertina.

López-Gatell Ramírez añadió que entre una de las imprecisiones de esa nota es que incluye una visión de que la jefa de Gobierno "va por su cuenta y el Gobierno Federal va por su cuenta, no es así. Afortunadamente en el caso de la región metropolitana podemos [...] trabajar conjuntamente".

"Otro de los elementos que desafortunadamente tomó esta nota, como algunos comentaristas, es la idea cuando se mencionó sobre lo irrelevante que podía ser el color, de ninguna manera quiere decir que el semáforo sea irrelevante", añadió el subsecretario de Salud Federal.

Asimismo, López-Gatell Ramírez recordó que la información presentada de forma diaria no procede de oficinas del Gobierno Federal, excepto de la comisión coordinadora de los institutos que coordina a los hospitales federales de alta especialidad.

"Otra de las imprecisiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía información, no es así, la información que tiene el Gobierno Federal procede de la Ciudad de México", explicó el subsecretario.