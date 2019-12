Hay miedo de que el CPC se convierta en un ente burocrÃ¡tico y pasivo: Norma SÃ¡nchez

Hay miedo de que el CPC se convierta en un ente burocrático y pasivo: Norma Sánchez

A través de redes sociales, responde a los señalamientos de los cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción que la acusaron de estarse apropiando el órgano colegiado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Hay un miedo persistente desde la sociedad organizada de que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se convierta en un ente burocrático y pasivo, reconoció Norma Sánchez Castillo.

La actual presidenta del CPC publicó un mensaje en sus redes sociales en respuesta al posicionamiento de los otros cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana en la última sesión del órgano colegiado, donde la acusaban de apropiarse del mismo.

Sánchez Castillo subrayó que ella está al tanto del miedo que hay en la sociedad civil organizada de que el CPC se convierta en un órgano burocrático y pasivo, sin embargo, sus acciones al frente del Comité de Participación Ciudadana siempre serán en apego a la ciudadanía, asociaciones y de la libertad de expresión, esto con la intensión de que el CPC no sea pasivo ni burocrático.

"Como saben las organizaciones y ciudadanos interesados en la transparencia y el combate a la corrupción en #Sinaloa, desde que me nombraron integrante del Comité de Participación Ciudadana no he parado de escucharlos, acompañarlos y respaldarlos y tengo claro que una de las principales preocupaciones que de ustedes he escuchado es la posibilidad de que la silla ciudadana del Sistema Anticorrupción local se convierta en un ente burocrático y pasivo", se lee en sus redes sociales.

La ex directora de Iniciativa Sinaloa fue señalada por los demás integrantes del CPC por dar entrevistas y tener acercamientos con la sociedad civil organizada, la acusaron de llevar acciones más allá de los acuerdos del Comité de Participación Ciudadana; sin embargo, para ella es de suma importancia que cada integrante del órgano colegiado exprese su trabajo y sensaciones en la política anticorrupción y del comité, que haya un acercamiento con la sociedad interesadas en los temas que ahí se tocan.

"La atención que he dado a los medios, las reuniones que he sostenido con sociedad civil y las audiencias que he empujado en su representación, no responden mas que al hecho de que considero que un órgano como este debe estar integrado por ciudadanos capaces de promover la proactividad individual y colectiva, el respeto mutuo y la libertad de expresión, principios de las #SociedadAbiertas y democráticas", señala.

"Por eso he propuesto varias veces la posibilidad de que todos atendamos en cualquier momento a los medios (de acuerdo a sus áreas de especialidad), nos reunamos siempre con organismos y ciudadanos sin estar supeditados a que los 5 podamos (lo cual de acuerdo a la experiencia de mi año y medio en esta institución, es cada 15 días. Mucho), y definamos lo más posible las responsabilidades operativas de cada integrante del grupo. Pero para nada de esto ha habido eco", profundiza.

La presidenta del CPC que asumió este cargo el pasado julio destacó que ella siempre ha respetado el actuar de los tres integrantes hombres del comité, y así como ella ha honrado y tolerado sus puntos de vista y pláticas que han tenido a puertas afuera del órgano colegiado, espera lo mismo de ellos hacia su persona.

"Los tres integrantes hombres se han reunido con ciudadanos y organizaciones sin avisarme y de mi han recibido respeto. También han manifestados sus opiniones personales en sus redes sociales y jamás les he reclamado nada, en cambio yo he llegado a recibir de parte de ellos reclamos por mis manifestaciones en mis muros personales", menciona.