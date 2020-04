Hay muchísima irresponsabilidad, es por eso que hay tantos muertos en Culiacán: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro indicó que a pesar de que se han hecho exhortos a la ciudadanía de no salir a las calles, muchas personas hacen caso omiso. Lamentó los decesos y pidió a la gente no entrar en pánico

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Hasta ayer en Culiacán se tenían contabilizadas 27 muertes a causa de Covid-19, gran parte de ellas son adultos mayores que fueron infectados por personas más jóvenes que fueron irresponsables, lamentó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital del Estado reconoció que es preocupante la cantidad de muertos y de casos en Culiacán, pero señaló que esto se debe en parte a que la gente no toma las medidas necesarias, ve mucha movilización, más de la que debería de haber en una pandemia de estas características.

"Hay muchísima irresponsabilidad, y no piensan ni en su familia si quiera, ese es el problema. Por ejemplo, los expendios los cerramos y se está vigilando que no se abra ninguno, y no se ha abierto ninguno hasta ahorita", mencionó.

"Es por la movilización de la gente... el virus va a donde vaya la gente, entonces la movilización de las personas en las calles, los autobuses, los restaurantes, genera el riesgo de contaminación, y no se dan cuenta de que están contaminados hasta que ya les toca la enfermedad, porque tarda 14 días en incubarse, entonces eso está generando la multiplicación", explicó.

"Ya ahorita la gente está más en su casa, siempre hay gente en los supermercados y bueno, ni modo, tenemos que salir a hacer algo, pero pues hay medidas que se recomendaron, y hay que acatarlas, hay que lavarnos las manos con agua y con jabón continuamente, pero la gente no lo hace", profundizó.

Hasta ayer se tenían 197 casos de Covid-19 en Culiacán, cifra más alta entre las alcaldías del país, solo la ciudad de México tiene más enfermos que la capital sinaloense.

El morenista llamó a la gente a no entrar en pánico, y a tomar medidas.

Exhortó a ver las circunstancias de las muertes y contagios.

Afirmó que si se ve desde ese punto, no es tan alarmante la situación.

"Primero, no entremos en pánico, hay que analizar también que todos los muertos que han habido, cuántos tenían afecciones distintas a lo que es el coronavirus, cuántos se complicaron por eso, las edades, de dónde les vino, cómo les vino, entonces si concluimos que muchos son por complicaciones de otros padecimientos, no es tan alarmante", mencionó.