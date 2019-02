Hay mucho desorden en la mediciÃ³n y cÃ¡lculo de las tarifas elÃ©ctricas: Estrada

Tarifa para el Ayuntamiento

Hay mucho desorden en la medición y cálculo de las tarifas eléctricas: Estrada

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Jesús Estrada Ferreiro señaló que es mucho el desorden que hay en la medición de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a lo que le cobra al Municipio.

El Alcalde de culiacán, quien se reunió hoy con funcionarios de la CFE, comentó que para él es injusta la forma en la que la comisión le cobra a la comuna, ya que debido a que no hay medidores en varios puntos de la ciudad, les cobran montos que no van acorde a lo que gasta el municipio.

"Mira hay mucho desorden en la medición en el cálculo, porque no como no hay medidores efectivamente en algunas partes, nos cobran por luminaria...es decir, que si tenemos 30 mil lámparas fundidas, apagadas, por todas nos cobran", explicó.

"No importa que estén prendidas o no, eso es injusto, creo que se pidió una especie de cotejo y auditoría para checar cuáles funcionan y cuáles no, y se hizo, pero esa también la cobraban como un servicio, y es bastante dinero", detalló.

Actualmente el Ayuntamiento paga alrededor de 15 millones de pesos mensualmente de energía eléctrica. El Alcalde explicó que en estos días se instalarán las 28 mil lámparas LED que consiguieron por parte del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

"Por eso es que estamos esperando las luminarias LED, 28 mil, y con eso vamos a seguir pagando lo mismo de luz, pero no vamos a tener que cambiar lámparas, no mantenimiento, no personal, ni nada, hay garantía por 10 años", señaló.

"¿Por qué no las cambiamos? Porque aunque tengamos recursos para cambiarlas, la normatividad del Banco Mundial y de Fide, dice que lámpara que quitemos, la destruyamos, que se cambie por LED, porque el programa es para descontaminar", subrayó.