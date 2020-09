Hay mujeres brutalmente golpeadas en Ecatepec, se interpondrá queja internacional, dicen activistas

Activistas ven un patrón de agresiones sistemáticas de las policías de todo el país, sin importar de qué nivel de gobierno, contra las mujeres

MÉXICO._ Mujeres que fueron desalojadas durante la madrugada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en Ecatepec denunciaron que algunas fueron brutalmente golpeadas y están heridas, sin que ninguna autoridad del Estado se haga responsable, por lo que han empezado a presentar quejas ante otras instancias y acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Erika “Kika” Flores, madre de una mujer asesinada y que tiene un albergue para niñas y niños víctimas de violencia sexual, detalló que ya están en contacto con personas de la CIDH y de la organización Amnistía Internacional, este sábado a las 11:00 horas tienen cita para presentar denuncias ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) y recurrir al Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, además de que van a interponer un amparo por las acusaciones contra ellas de la Fiscalía del Estado de México.

Señaló que este viernes está en operación un hombre que fue golpeado después de acudir al Centro de Justicia de Atizapán a preguntar por una de sus familiares, que había sido llevada ahí tras el desalojo de la CODHEM, y que hay otras dos chicas muy heridas. El resto, tras ser liberadas por la mañana, regresaron a las instalaciones de Ecatepec acompañadas por un visitador de Derechos Humanos para recuperar sus pertenencias confiscadas.

Denunció que los destrozos en la oficina de derechos humanos no los hicieron las activistas, sino los propios policías que fueron a sacarlas, rompieron mobiliario, les quitaron sus identificaciones y objetos de valor. Los agresores no iban identificados, advirtió, sino vestidos de negro, y las subieron a camionetas que tampoco tenían insignias, no les decían a dónde las estaban trasladando ni por qué delito ni quién las acusaba. Solo en algún momento alguien le dijo que la orden de sacarlas por la fuerza había sido del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, al que responsabilizó de la agresión.

Lucía García, que no pertenece a ninguna colectiva, relató en entrevista que ya acudió a denunciar a las autoridades locales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que están tomadas las instalaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México justo en protesta por la falta de justicia para las víctimas. Ella estaba en esa sede cuando se enteraron del desalojo en Ecatepec, así que ofreció su coche para ir a donde estaban las detenidas, en el Centro de Justicia de Atizapán.

Llegaron hasta 100 personas, contó, pero la policía ni siquiera daba información ni la lista de detenidas, y de pronto empezaron las agresiones con golpes, insultos y hasta palos, así que salieron huyendo.

Pasado el mediodía, en la CNDH, convertida en refugio para víctimas, la activista y madre de una chica asesinada hace cinco años, Yesenia Zamudio, dijo que tras lo ocurrido en la madrugada, van a tomar edificios de comisiones de Derechos Humanos en todo el país.

Otra representante del Frente Ni Una Menos leyó un comunicado con una serie de peticiones del movimiento: exigieron que el gobernador Alfredo del Mazo se pronuncie y garantice atención médica inmediata a las mujeres que están heridas, además de una disculpa pública a las mujeres que fueron llamadas vándalas, amenazadas con ser desaparecidas o asesinadas, y que quienes participaron en esos actos sean retirados de sus cargos y se les finquen responsabilidades por no seguir ningún protocolo.

Pidieron mesas de diálogo en las que no haya una escucha inerte, sino que se traduzcan en acciones, y que haya minutas que se entreguen a las participantes; revisión caso por caso de las víctimas que no han tenido justicia en años.

“Con estas tomas que hemos hecho simbólicas o físicas de los espacios de derechos humanos lo que queremos evidenciar es que el Estado de Derecho en México no existe para las mujeres, que las comisiones de Derechos Humanos son un aparato que no está cumpliendo con su función, que se han dedicado a enmascarar y a secundar los actos de violencia institucional a los que nos vemos expuestas todos los días”, agregó, en referencia a acciones que ya se han realizado en Morelia, Puebla, Veracruz y Aguascalientes.

Amnistía Internacional denuncia ocultamiento de responsables

A la sede de la CNDH en la Ciudad de México acudieron directamente la directora local de la organización Amnistía Internacional, Tania Reneaum, y la Jefa de su Unidad de Derechos Humanos, Edith Olivares, para recabar testimonios de mujeres ahí refugiadas después de lo ocurrido en la madrugada en el Estado de México.

Reneaum denunció que esto se suma a otros actos de represión de movimientos feministas en Culiacán esta semana y en Ciudad Juárez el fin de semana pasado, por lo que se ve un patrón de agresiones sistemáticas de las policías de todo el país, sin importar de qué nivel de gobierno, contra las mujeres.

Consideró grave que en el caso de la toma de la CODHEM no está claro qué cuerpo policiaco hizo el desalojo y posteriores agresiones: se manejó que la policía de Ecatepec, que fue la Fiscalía del Estado la que intervino a petición del organismo, que corporaciones de Atizapán porque ahí está el Centro de Justicia al que las llevaron, y hasta que intervino la Guardia Nacional, sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad del operativo. Además, dijo, en los videos no se logra identificar con claridad insignias de una corporación, lo cual va contra todo protocolo, las mujeres no saben a quiénes denunciar, y se traduce en que no haya claridad de a quién van a investigar y a quién sancionar.

“Lo que está pasando es terrible. No solo es un acto de represión, sino que es un acto de represión muy bien armado para no saber exactamente quiénes son los responsables”, señaló.

Entre las detenidas estuvo una integrante de Amnistía, pero no aparecía en las listas de detenidos, por lo que durante horas no supieron de ella, lo cual también viola todos los protocolos de actuación policial, explicó.