Hay Noroeste para rato, expone Ricardo Jenny del RincÃ³n

45 Aniversario

Hay Noroeste para rato, expone Ricardo Jenny del Rincón

El relevo generacional de una de las familias fundadoras asegura que este medio ni se cierra, ni se vende, sino que se preservará el legado de los que decidieron fundar un periódico plural e independiente

José Alfredo Beltrán

Un día, sobre la mesa de la familia Del Rincón surgió un tema tentador: vender sus acciones del Grupo Editorial Noroeste.

Aquella idea desencadenó una reflexión, que terminaría en un consenso, unánime: si Noroeste se vende... pierde su esencia.

Quien comparte esta anécdota es Ricardo Jenny del Rincón, el nieto de don Jorge del Rincón, uno de los fundadores del rotativo, junto con Manuel “Maquío” Clouthier y Enrique Murillo.

El de Ricardo es el rostro del relevo generacional de la familia, dentro del Grupo. En la actualidad, su representante en el Consejo de Administración, en el cual participan seis familias sinaloenses.

“Yo he platicado mucho con don Jorge, mi abuelo, con mis tíos, Carlos y Germán, que son los que viven en Culiacán, y de alguna manera somos los que tenemos relación con el periódico”, confía.

“Para nosotros como familia es muy importante seguir participando en el Consejo de Administración de Noroeste”.

Y esta convicción, afirma, parte de preservar el legado y visión de quienes apostaron a tener un medio de comunicación libre en Sinaloa, hace 45 años, en un momento muy difícil.

“Don Jorge, ‘Maquío’, Kiki Murillo y otros empresarios como Alfonso Zaragoza visualizaron tener un espacio de prensa libre, un espacio de expresión ciudadana, que no tuviera las ataduras que en aquella época tenían en general los medios de comunicación”, evoca el joven politólogo.

Si bien hoy se tiene un País con mucha más libertad de expresión, resalta, el contexto en que vio la luz Noroeste aquel 8 de septiembre de 1973 era distinto.

Hoy día prevalecen nuevas amenazas contra esta libertad fundamental, las principales: la delincuencia organizada y la corrupción de los gobiernos.

Por ello, indica, la familia concluyó que es necesario seguir fortaleciendo a Noroeste.

“Como nietos, hijos de don Jorge, no olvidarnos del porqué hace 45 años estos empresarios visionarios fundaron esta casa editorial; no debemos olvidar las razones por las cuales se fundó y debemos de mantener ese espíritu que Noroeste le da a la prensa, cuando menos en nuestro Estado”.

Referente

De este tronco de los Del Rincón ha sido don Jorge el único que dedicó gran parte de su vida a la política partidista.

De los nietos, Ricardo es el que más ha seguido sus pasos. Mientras don Jorge seguía activo era común verlos a ambos, uno del lado del otro, en actividades públicas.

Es este el relevo generacional en un País y un Estado que ahora se informa más a través de medios no tradicionales: portales, blogs, redes sociales.

Y que casi todo lo tienen al alcance de un celular.

Es precisamente esta oferta, este flujo, el que permite a las nuevas camadas poder comparar, contrastar, valorar.

Comparar el ejercicio periodístico que hacen cosas editoriales de otros estados y el mundo, define Ricardo, con el de Noroeste.

“Y eso permite darnos cuenta que Noroeste sigue conservando ese espíritu, sigue siendo un espacio plural, un periódico que busca siempre abonar a la democracia, de nuestro Estado y País.

“Y vemos que Noroeste se conserva como un medio de alto contenido social, que siempre busca respetar, dignificar a la persona”, destaca.

El ejercicio periodístico de Noroeste, añade, es objetivo porque siempre sustenta lo que informa en las mejores fuentes y en la investigación.

“Y eso lo vemos ahora que podemos compararlo con otros periódicos importantes, lo que antes no podíamos hacer, salvo cuando teníamos la oportunidad de ir a otras ciudades y leer el Mural, El Norte, El Reforma, El Universal. Ahí nos dábamos cuenta de que Noroeste era lo más parecido a esos periódicos de talla nacional”, contrasta.

Sin ataduras

El nicho al que se dirige Noroeste, considera Ricardo, es diferente al de su principal competencia en Sinaloa. Porque Noroeste hizo de lado “la politiquería”, los chismes de café, para concentrarse en el periodismo de fondo, de investigación, crítico, con valores.

Y es aquí, valora, donde aparece otra cualidad: en estos 45 años Noroeste se ha mantenido de la publicidad comercial.

“Es un periódico que no se sustenta del dinero de los recursos públicos, con el dinero de nuestros impuestos.

“Eso en gran medida le permite mantener un periodismo independiente, donde no se le pueda llamar la atención, por lo menos con un telefonazo”, destaca.

Porque cuando un medio vive de recursos públicos, advierte, de alguna manera queda ligado a los políticos que ayudan a sostener al medio.

“Y esa es la única forma que tienen para vivir muchos medios de comunicación”.

- A 45 años, ¿consideras que se mantiene el espíritu, la misión fundacional de Noroeste?

Creo que no se ha desviado de su misión, pero Noroeste también ha evolucionado. Ya no es el México de hace 45 años, ahora hay mayor libertad de expresión.

Y hoy el medio está mas enfocado a que los ciudadanos conozcamos la verdad de lo que sucede en nuestro estado, los actos de gobierno, de los tres poderes, sin ataduras al sistema político; a exigir transparencia, herramientas de rendición de cuentas.

Yo ahora veo a Noroeste muy enfocado a esa misión, a que el Estado le rinda cuentas a la sociedad.

Evolución

Ricardo destaca que ante la crisis del modelo tradicional de medios en México y el mundo, Noroeste le está entrando de frente a la modernización, en un contexto dominado por la inmediatez, las redes sociales.

“Quizá nunca nos imaginamos que tuviéramos las noticias a la mano de nuestro teléfono, estarlas viendo en vivo, sea en el país o en otro continente”, puntualiza.

Y a Noroeste, que es parte de ese modelo tradicional de impresos, añade, le ha costado trabajo salir adelante.

“Pero Noroeste está tomando este entorno con responsabilidad, replanteándose y buscando cómo entrar en este nuevo mercado digital, en muchas plataformas, a través de teléfonos inteligentes, con más animaciones, videos, audios, podcast, televisión por Internet”, detalla.

En suma, agrega, Noroeste está enfrentando a la crisis con responsabilidad, inteligencia y estrategia.

“Creo que Noroeste va a salir avante en esta situación de caída de la prensa tradicional y poco a poco se convertirá en un medio digital con investigaciones muy importantes a nivel nacional e internacional”.

En esta evolución, subraya, Noroeste preservará las características que lo distinguen, desde sus inicios.

“Noroeste es un espacio plural, se da voz a todos. No le cierra las puertas a nadie, y siempre que hace un señalamiento, una exhibición, la persona que se diga afectada puede venir a Noroeste a defenderse, a dar su versión y eso es muy importante, que Noroeste mantiene esa apertura y pluralidad para todos los sectores”.

- ¿Ha cruzado por la mente de la familia de Del Rincón el cierre de Noroeste?

Para nada, no; es un tema que se ha platicado en familia. Aun con don Jorge activo se tocó el tema, primero no tanto como el cierre de Noroeste, sino quizá como la venta, de si valiera la pena vender Noroeste a un grupo de empresarios que le dieran un enfoque empresarial, más allá de lo social, que es el que tiene Noroeste.

Noroeste, para su Consejo de Administración y sus fundadores, siempre se planteó como una necesidad para nuestro estado y ciudades, no como una empresa privada.

Sí puede ser una SA de CV porque así se formalizó, pero a Noroeste, por lo menos a nosotros como familia Del Rincón, nunca hemos buscado que genere utilidades económicas, que genere dividendos.

En lo que se ha enfocado la familia Del Rincón, remarca, es a que Noroeste siga cumpliendo su misión con la sociedad,de conducirse con rectitud, transparencia, honestidad.

En realidad primero se planteó la venta y dijimos, bueno, si Noroeste se vende a una familia o a un grupo de empresarios, que lo quieran ver como una empresa, como un negocio, el mayor espíritu de un negocio es generar utilidades, la ganancia, pues nosotros creímos que se iban a perder los valores de Noroeste.

La ecuación entre negocio y periodismo independiente, social, no encaja, concluye.

“Noroeste no es un negocio, Noroeste es una casa editorial que brinda información, que no produce dinero. Ahí, concluyo, decidimos no entrar a un proceso de venta, y mucho menos a entrar a un proceso de cierre”, manifiesta.

Augurio

Ricardo señala que la decisión de su abuelo y tíos fue entrarle a la capitalización accionaria de Noroeste, para que “aguantara” la crisis que vive.

“Y que Noroeste se mantenga vivo, dando muestras de que es una institución fuerte. Le entramos a la capitalización y a los nuevos proyectos que como grupo está planteándole a los socios, para hacerle frente a esta crisis”.

Jenny del Rincón admite que hay actores públicos en Sinaloa, que han sido exhibidos por sus corruptelas en las publicaciones de Noroeste, que quisieran verlo cerrado.

“(Pero) hay Noroeste para rato”, enfatiza.

Noroeste, subraya, ha tenido el valor de exhibir a políticos y empresarios corruptos, a delincuentes.

“Esa es la labor fundamental de Noroeste, que la sociedad esté informada de lo que está pasando.

“Sí hay Noroeste para rato. Si en 45 años no han logrado tumbarnos, no han logrado amedrentarlos, y a pesar de que lo han intentado de muchas formas, legales e ilegales, Noroeste se mantiene firme, Noroeste se mantiene de cara a la sociedad, como una institución fuerte”.