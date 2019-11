Hay nuevos inmortales en el SalÃ³n de la Fama del Deporte Municipal

Hay nuevos inmortales en el Salón de la Fama del Deporte Municipal

Ceferino Espinoza, Fausto Castaños y Jesús Melchor fueron entronizados en la generación 2019

Kevin Juárez

CULIACÁN._ El deporte de la capital sinaloense tiene nuevos inmortales.

Ceferino Espinoza, Fausto Castaños y Jesús Melchor se convirtieron en los nuevos miembros del Salón de la Fama del Deporte Municipal.

La ceremonia de entronización para la generación 2019 se llevó a cabo la tarde del miércoles en el Modular Inés Arredondo, donde la música corrió a cargo del Trío Azteca y Francisco Robles.

El evento fue presidido por David Velázquez, presidente del comité elector, quien entregó un reconocimiento póstumo a Jorge del Rincón Bernal, quien además de ser uno de los fundadores de Noroeste, fue uno de los principales baluartes del movimiento del futbol en Sinaloa.

El reconocimiento para “El Caballero de las Canchas” fue recibido por su nieto, Gerardo del Rincón Camacho.

Luego llegó el turno para los nuevos inquilinos del Salón de la Fama, quienes antes de recibir su reconocimiento, pudieron ver videos sobre su trayectoria y donde fueron felicitados por sus seres queridos.

Fausto Manuel Castaños Sapién, cronista deportivo que hizo escuela en Sinaloa, se mostró muy emocionado, ya que él fue uno de los pioneros en la creación del Salón de la Fama.

“Prácticamente ya se ha dicho todo sobre mi carrera, soy alguien que ya se pensionó... pero mientras este botoncito (corazón) siga funcionando, vamos a estar ligado al deporte”, dijo el periodista.

El famoso “Negris” agradeció a familiares, amigos, deportistas y compañeros de la prensa, quienes nunca dejaron de vitorearlo.

Después llegó el momento para Jesús Daniel Melchor Soto, quien formó parte de los mejores ciclistas del país, pero que tuvo que retirarse muy joven por una lesión que lo marginó de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Melchor Soto se conmovió hasta las lágrimas al recordar esa terrible lesión y los cuidados que recibió por parte de sus familiares.

“Yo me pude haber hundido (por esa lesión), pero no. Le doy las gracias a mi familia, a todos los ciclistas que están aquí y los que no, porque gracias a ellos yo pude lograr mucho”, explicó.

Por último, Ceferino “Chóforo” Espinoza Ramírez, quien se destacó como uno de los mejores ampáyers en la historia del softbol mexicano, dedicó unas profundas palabras a sus familiares, pero sobre todo a sus hijos.

“A mis hijos, a mis hijos que los dejé, me fui a competencias y me perdí bodas, bautizos , confirmaciones y fiestas; no pude estar con ellos, perdónenme porque ustedes han sido mi apoyo junto con mi esposa”, finalizó.

El evento culminó con un discurso del Alcalde Estrada Ferreiro, quien felicitó a los nuevos inmortales del deporte de Culiacán, así como a los organizadores.

70

Inmortales están en el Salón de la Fama del Deporte Municipal