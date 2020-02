â€˜Hay que diferenciar mitos y realidadesâ€™, dice Mario Zamora sobre la planta de amoniaco

‘Hay que diferenciar mitos y realidades’, dice Mario Zamora sobre la planta de amoniaco

El Senador de la República opinó que debe revisarse la documentación de la planta de amoniaco de Topolobampo, esto tras la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que afirmó que este complejo no tiene permisos por la Semarnat

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Senador de la República Mario Zamora Gastélum, refutó la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la planta de amoniaco en Topolobampo en la que expuso el mandatario que ésta no cuenta con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Hay que diferenciar entre mitos y realidades, hay que revisar la documentación. Hasta donde yo sabía sí se contaba con los permisos de Semarnat, si no se cuenta con ellos es evidente que no, debe haber una razón técnica por la cual que no, creo que es una decisión técnica de revisar muy bien qué tipo de planta es”, expresó el Senador después de argumentar que no permitiría que un proyecto de ese calado estuviera ubicado donde pudiese dañar a sus familiares y el lugar donde él vive.

Actualmente existen seis amparos en contra de la planta de amoniaco en Topolobampo, e incluso dos de ellos son por suspensión definitiva y uno de suspensión provisional.

“En muchos lugares en el mundo, incluso en lugares turísticos como San Diego hay plantas de amoniaco, en la Florida en Estados Unidos hay distintas, más de 10 plantas de amoniaco, yo creo que es un tema de revisar la documentación y yo tengo fe y confianza que la parte que le toca otorgar los permisos como es el Gobierno Federal, Semarnat haga bien su trabajo”, opinó el Senador.

Zamora Gastélum exhortó a las autoridades a revisar la documentación de la planta de amoniaco y que se cumpla con lo estipulado.

“Lo positivo del Gobierno Federal es hacer cumplir la ley ni para un lado ni para otro, si cumple la ley adelante, si no la cumple hay que señalar en dónde y si la pueden solventar bien y si no, no”, dijo.