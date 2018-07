Hay que felicitar a Brasil: Guillermo Ochoa - Noroeste

FUTBOL

Hay que felicitar a Brasil: Guillermo Ochoa

El portero del Tricolor fue una de las grandes figuras del duelo, pese al revés

Reforma

SAMARA, Rusia._ Brasil ganó porque es superior al Tri, lanzó Guillermo Ochoa.

“Gana un rival que es mejor, que es mejor en calidad, que es mejor en talento, que es mejor en futbol y ni hablar, felicitarlos”, mencionó el guardameta de la Selección Mexicana, uno de los más destacados en esta Copa del Mundo.

Tan espectacular fue el desempeño de Memo que el técnico brasileño Tite se soltó a hablar del guardameta mexicano durante la conferencia de prensa. Y es que Ochoa le sacó goles cantados a jugadores como Neymar y William.

“Brasil provocó y ocasionó muchísimas oportunidades de gol, en todo momento buscaron hacer daño, fueron peligrosos y a nosotros nos faltó eso, crear ese peligro adelante y tener esa tranquilidad y esa certeza para tomar la mejor decisión. Creo que no inquietamos mucho al otro portero, no recuerdo ninguna atajada de él, y te habla de que Brasil es un equipo bastante balanceado.

“Creo que habría que felicitar a Brasil, es una Selección con mucha calidad, con mucho poder ofensivo, con jugadores que en cualquier momento te pueden cambiar el juego, están en los mejores equipos del mundo y marcan la diferencia”, mencionó.

El arquero líder de atajadas en este Mundial valoró su desempeño durante la segunda Copa del Mundo en la que es titular.

“En lo personal tranquilo por la forma en cómo me salieron las cosas, por otro lado no puedo estar contento porque lo más importante es el grupo, no el esfuerzo individual.

“Triste porque la ilusión era llegar más lejos de lo que se había logrado, pero creo que me voy con la cara y la cabeza en alta de que dejé todo en la cancha por defender mi país”, comentó.