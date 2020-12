DESARROLLO PERSONAL

Hay que sanar heridas emocionales para disfrutar una vida plena, asegura el terapeuta Pedro Merino

El también conferecista y autor Pedro Merino publica su libro 'La traición, un camino a la libertad de tu ser', en el que comparte herramientas para mejorar el estado de paz y abundancia

Nelly Sánchez

Lograr una vida abundante, plena y feliz es el propósito del libro La traición, un camino a la libertad de tu ser, del tereapeuta Pedro Merino.

Se trata de un libro de desarrollo personal, con diversas herramientas terapéuticas para mejorar el estado de paz y de abundancia.

"Las personas en general solemos tener vidas en las que sufrimos, siempre hay episodios en que nos sentimos muy mal y siempre nos gustaría una manera de lograr empoderarnos y tener una vida más plena", explicó el autor.

"Y este libro es una súper terapia para ir sanando todos los temas de la vida, para ver la vida desde una posición más fortalecedora".

Cuando su hijo Santiago nació, observó que los bebés tienen plena confianza en los papás y no están preocupados de lo que pueda pasar, se dio cuenta que es porque viven en el presente:

"Tú ves a un bebé y no está preocupado por lo que pasa, duerme tranquilo porque vive en el presente, obviamente porque todavía no conoce nada, no tiene un marco de referencia de cómo son las cosas, no tiene ninguna historia que le haga pensar que la vida es trágica o difícil", dijo.

Blanca Rosa Hernández, editora del libro acompaña al autor durante la presentación.



Entonces, se planteó cómo un adulto puede llegar a vivir en el presente.

"Vivir en el presente nos da paz, vivir el hoy y no transferir las cosas a un futuro posible, que me tiene en estados emocionales en los que no quiero estar".

El terapeuta especialista en Constelaciones Familiares, explicó que los seres humanos aprendemos a instalarnos en estado de carencia y no solamente material.

"Vemos que no tenemos algo y debemos conseguir afuera, cuando en realidad tenemos todo adentro... Es que aprendimos desde la carencia".

En su libro plantea pasar del paradigma de la carencia al de la plenitud.

Para ello, comparte la visión de la terapia sistémica y las constelaciones familiares, una de las herramientas que más utiliza, pero también otras, como la neuroevolución y las terapias desde el ser.

"Es cómo conectarte con tu ser y desde tu ser cómo acceder a la sanación y a la plenitud".

Acompañan al autor, Raymundo Viedas, Anabel Gutiérrez, Claudia Balderrama, Esmeralda Flores, Luz Ayme Cuen, Thalía Karamanos Ceceña, Eva Guadalupe Cristerna, Blanca Rosa Hernández y Nereyda Castañón.

"Aquí les digo cómo: trazando un camino para que con confianza poder lograr eso, es un material indispensable para quienes quieren encontrar la paz".

La traición, un camino a la libertad de tu ser está dirigido a todo tipo de personas, pero fundamentalmente a quienes quieren algo diferente, de más gozo, paz, felicidad, abundancia para ellos, señaló.

Aún así, cualquier persona lo puede leer y acceder a esa información.

"No es un libro complejo de leer ni pensado como para especialistas, es un libro para todos".

Actualmente, Pedro Merino tiene en proceso otro libro sobre cómo educar a los hijos, que se llamará Tus hijos no son tuyos, y estima que se publique en abril.

El libro está en venta en Amazon, bien puede comunicarse con el terapeuta al celular 667 166 8412.