Hay que ser honorables: dice militar ante presuntos sicarios rendidos tras un enfrentamiento

Sin embargo, hasta el momento la Sedena no ha confirmado el motivo del enfrentamiento, ni el lugar o día en el que ocurrió, ni tampoco la identidad de los presuntos detenidos.

Carlos Álvarez

A través de las diversas redes sociales fueron filtrados una serie de videos en los que se observa un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y cuatro presuntos miembros del crimen organizado, en un lugar que al parecer se encontraba deshabitado.

En la primera de de las video grabaciones se ve cómo los militares comienzan a disparar en contra de los tripulantes de una camioneta color negra. "Tírale, tírale, estás bien cubierto, bien cubierto, abusado, abusado", se escucha decir a un militar, mientras sus compañeros se repliegan por los disparos de los presuntos criminales.

En un segundo video, los militares se acercan a la camioneta a la que disparaban, mientras un grupo de cuatro hombres de hombres armados y ataviados con chalecos antibalas se bajan del vehículo, para después rendirse ante los miembros del Ejército Mexicano.

"No tiren, no tiren, se rindieron bien, no tiren. Se rindieron bien. No tiren, no tiren. Tranquilo, vato, no te voy a hacer nada. Bajen su arma, bajen su arma. Ya no les apunten. Nos les apunten", se escucha decir al oficial del Ejército.

"El jale fue en buena lid. Hay que ser honorables, carambas. Somos elementos del Ejército mexicano", se escucha decir al mismo efectivo de la Sedena, mientras en el piso se observan a varios hombres tirados en el suelo, boca abajo.

"Se les está proporcionando apoyo médico a las personas que se aseguraron", se escucha decir al militar, quien después afirma que tres de los presuntos criminales tienen lesiones leves debido a los cristales rotos del vehículo y que "serán trasladados a un lugar más seguro".

Según el semanario Proceso, basado en una fuente de la Cuarta Región Militar que solicitó el anonimato, los efectivos del Ejército Mexicano se enfrentaron el martes pasado, en una brecha que conduce a la playa de la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, contra presuntos sicarios del Cártel del Golfo (CDG), quienes se desplazaban en camionetas blindadas.

La fuente de la revista aseguró que la caravana de presuntos criminales fue detectada por patrullas del Ejército Mexicano, por lo que comenzó una persecución e intercambio de disparos. "Para que el resto de los vehículos pudieran escapar, pistoleros que viajaban en una camioneta Tahoe blindada se retrasaron y enfrentaron a los militares, hasta que decidieron rendirse", señaló Proceso.

La fuente militar consideró que en el resto de los vehículos que logró escapar viajaba un alto mando del Cártel del Golfo, y que sus escoltas se enfrentaron a las patrullas del Ejército para que su "jefe" pudiera huir, indicó el mismo semanario.

Sin embargo, hasta el momento la Sedena no ha confirmado el motivo del enfrentamiento, ni el lugar o día en el que ocurrió, ni tampoco la identidad de los presuntos detenidos.