Hay que tener paciencia: Edwin Fierro

El pelotero obregonense ya se siente bien físicamente

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Hizo su presentación con los Diablos Rojos del México en el 2019, originario de Ciudad Obregón, Sonora, Edwin Fierro es un lanzador derecho de gran talento y calidad, del que se espera aporte mucho a la franela escarlata.

- ¿Cómo te sientes física y anímicamente en estos momentos?

“Gracias a Dios ahorita me siento al 100 físicamente, no he dejado de trabajar, como se sabe vengo de una cirugía en enero y he estado trabajando todos estos meses para la rehabilitación para venir mejor, y anímicamente estoy concentrado en el trabajo, un poco desesperado por todo esto que está pasando, con muchas ganas de estar en el terreno de juego otra vez”.

- ¿Qué tan complicado es para Edwin Fierro entrenar en casa en medio de esta cuarentena?

“Ha sido un poco complicado porque no todos tenemos todos los instrumentos que se ocupan para trabajar, estamos llevando a cabo el plan de trabajo que nos está mandando el trainer del equipo, estamos haciendo eso y le estamos agregando otras cosas para estar al 100 por ciento como todos esperamos cuando empiece la temporada”.

- ¿Cómo están las cosas en tu ciudad y cómo se cuida la familia Fierro?

“Creo que estamos igual que en otros lados, muchas cosas cerradas, muchos locales cerrados, se está tratando de no salir, solamente cuando se tiene que comprar los alimentos y en mi familia gracias a Dios todos estamos bien, todos estamos en casa, tomamos las medidas necesarias al momento de salir”.

- ¿Cómo siente Edwin Fierro el nivel de la Liga Mexicana?

“La verdad se me hace un nivel muy bueno, un nivel donde puedes encontrar jugadores de mucha experiencia, así como novatos con muchas facultades, el año pasado se pudo apreciar el talento de la Liga con los bateadores extranjeros que reforzaron a los equipos, jugadores ex Grandes Ligas, esperemos que este año sea mejor y que vengan jugadores de Grandes Ligas a aportar un mejor nivel a la Liga”.

- ¿Qué opina Edwin Fierro de la nueva regla para los pítchers relevistas, la cual obliga a un relevo a enfrentar mínimo a un bateador o terminar una entrada?

“Pienso yo que va ayudar a agilizar un poco los partidos, ya que hay mánagers que en cada partido tratan de usar a todo su pitcheo relevista, es más un reto para los pítchers situacionales que nomás entran por bateadores, pienso yo que también va a tener sus contras también, hay pítchers que no están acostumbrados a lanzar tanto y van a resentir el cansancio”.

- ¿Cuál es la meta de Edwin Fierro para esta temporada?

“Mi meta para esta temporada es regresar al cien por ciento de la operación y terminarla fuera de lesiones y poder aportar lo mejor al equipo y tratar de obtener el campeonato”.

Éste es el mensaje de Edwin Fierro para la afición de los escarlatas.

“Un saludo para toda la afición escarlata, que está al igual que uno desesperada por tener beisbol, hay que tener paciencia, hay que cuidarse y pronto nos estaremos viendo en el estadio Alfredo Harp”.

(Con información de diablos.com.mx)