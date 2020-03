Hay que volver a la familia para afrontar la epidemia: PsicÃ³logos

Hay que volver a la familia para afrontar la epidemia: Psicólogos

No saldremos ilesos del Covid-19, pero debe trabajarse para que dañe lo menos posible la salud mental, coinciden especialistas

Alma Soto

MAZATLÁN._ El temor a contraer el coronavirus, a quedarse sin empleo, a estar confinados en casa, a perder las rutinas, a que se agoten las reservas alimentarias o los recursos para adquirirlas genera estrés en las personas de todas las edades, sobre todo entre los de mayor edad, y es necesario tomar medidas para que no se salga de control.

Así lo consideraron los psicólogos Beatriz Hernández Lizárraga y Luis Ángel Salinas Gudiño, quienes recomiendan volver al centro, a la familia, a establecer rutinas para que la cuarentena no se haga tan pesada.

Lo primero, consideró Hernández Lizárraga, es extremar precauciones con los adultos mayores.

“Hay un alto número de adultos mayores que no creen en la epidemia y piensan que no tienen riesgo, por ello les causa conflicto que los nietos no los abracen, que los hijos no los abracen, hay que extremar la paciencia, y usar el miedo de manera constructiva”, alertó.

La especialista indicó que al estar México en fase uno de la alerta epidemiológica por Covid-19 limita la actividad, pero no la restringe del todo, por lo que hay posibilidad de ir o venir, y ello propicia que se sobrevengan acontecimientos de contagio.

Y la realidad de la gran mayoría de la población, los que no tiene un sueldo de una institución pública, que dan trabajo a otras personas, el taxista, la señora que vende comida, es que no tendrán suficientes recursos para abastecerse una semana o 10 días, y eso les genera frustración.

Hernández Lizárraga consideró que la información es fundamental, pero debe elegirse la oficial, la más certera posible, para saber cómo prepararse ante la pandemia, desde cómo puede sentirse hasta cómo debe actuar.

En cuanto al trabajo en casa para las familias que sí están en cuarentena, dijo que deben establecerse rutinas, porque parte de la crisis de frustración es la ruptura de estas rutinas.

“Este tiempo debe ayudarnos a recuperar la solidaridad, a estar pendiente de los vecinos, de apoyar a las madres de familia que tienen que salir a trabajar y no tienen quién les cuide a los hijos, en estar atentos de los adultos mayores que viven en el barrio y ya no tienen familia que los cuide.

“Dentro de todo esto va a ser positivo: nos va a devolver a lo que verdaderamente es importante: a estar cerca, a escucharnos, a tenernos paciencia, a divertirnos juntos, yo le apuesto a eso dentro del hogar. A volver a lo básico de ayudar, limpiar, comer juntos, ver una película juntos, la vida nos está obligando a regresar a lo que debemos ser siempre, familia, y ser humanidad, a ser solidarios”, manifestó Hernández Lizárraga.

Salinas Gudiño consideró que no se podrá salir ileso, mentalmente, de la epidemia. Los primeros que lo sufren son los que quieren tener todo bajo control, por eso las compras de pánico, como una forma de enfrentar su ansiedad; a quienes tienen diagnosticados transtornos de drepresión o ansiedad, se van a triplicar las consecuencias que puedan tener.

Los niños, dijo, son un reflejo de los adultos, si éstos entran en pánico, se los transmite a los más pequeños.

“A ellos hay que hablarles, no ocultarles, ellos ya saben lo que es estar enfermos y lo que es estar sanos, decirles que el coronavirus es contagiarse todos de tos, y no darles datos catastróficos como que sus abuelos se pueden morir por esa tos”, expresó.

Coincidió con el establecimiento de rutinas para todos, en las que se incluyan tareas escolares, limpieza de casa, deporte dentro de casa, y recreación.

“No se trata de estar todos acostados, viendo televisión, en videojuegos y celulares, porque con ello se puede desarrollar una enfermedad mental”, expresó.

RUTINAS

El estrés en las situaciones de emergencia es provocado, en parte, por la ruptura de las rutinas, por ello los sicólogos recomiendan establecer nuevas rutinas para los días de confinamiento.

*Hacer un cronograma de actividades.

*Levantarse temprano, bañarse y cambiarse como si se fuera a salir de casa.

*Desayunar en familia.

*Realizar las actividades marcadas en el cronograma.

*Que los niños hagan las tareas escolares que les marcaron sus maestros.

*Establecer áreas de limpieza de la casa para cada día.

*Comer juntos y platicar.

*Volver a los juegos de mesa, hacer manualidades, pintar, dibujar.

LIMPIEZA PROFUNDA

Beatriz Hernández Lizárraga recomienda limpiar a fondo el hogar para dejar fuera toda posibilidad de contagio.

*Son tres objetos que ayudan a transportar el virus de la calle a la casa: los zapatos, los lentes y los teléfonos celulares.

*Llevar unas calcetas dentro de la bolsa cuando se salga de casa, al llegar, dejar los zapatos fuera, ponerse las calcetas y entrar.

*Limpiar los zapatos con alcohol.

*Limpiar lentes y teléfonos celulares al llegar a casa.

*Limpiar la casa a fondo, usando cloro y desinfectantes.

*Dejar las ventanas abiertas para favorecer la aireación.

*Guardar los muebles que no sean indispensables para mantener la casa despejada y favorecer la circulación del aire.

*Salir de casa lo menos posible.