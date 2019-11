Hay quienes tienen hasta 7 comercios informales en el centro en CuliacÃ¡n: Ayuntamiento

Hay quienes tienen hasta 7 comercios informales en el centro en Culiacán: Ayuntamiento

Jesús Adrián Cerda Orozco, jefe de Comercios y Mercados indicó que se está realizando un censo para determinar cuántos comerciantes hay sin permiso para vender en el centro de la ciudad, sin embargo hay la posibilidad de dar concesiones, pero sólo unas cuantas

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En las calles del Centro de Culiacán hay quienes tienen hasta siete negocios informales, señaló Jesús Adrián Cerda Orozco, Jefe de Comercios y Mercados.

El funcionario municipal señaló que aún no culmina el conteo de negocios que tienen permisos para trabajar en la vía pública, sin embargo ya se está trabajando en ello para ver quienes podrían quedarse a vender y quienes no.

“Alrededor del Centro estamos hablando de 130 que tenemos censados, vamos a empezar a trabajar en los incentivos socioeconómicos, ya nos van a apoyar el área de desarrollo social, nos va a apoyar con dos trabajadores sociales!, mencionó.

“Ya que tengamos la información...el Presidente va a tomar la decisión de quién se queda o quién se va”, agregó.

Cerda Orozco subrayó que hay muchas personas que tienen varios negocios en el Centro de la ciudad, están adueñados de la vía pública, es por ello que se está realizando este censo para ver quién seguirá trabajando.

“Hay gente que tiene varios puestos, lo tenemos detectados, lo que se va a terminar ahí ya que hagamos el censo es que se te da la oportunidad de seguir trabajando, pero una persona por puesto nada más, no gente que tenga cadenas de puestos en la vía pública”, explicó.

Puntualizó que hay personas que tienen hasta siete negocios en el Centro, situación que ya terminará cuando el Municipio tenga claro los comercios informales que están instalados.

--¿Cuántos han detectado ahí?

“Tenemos alrededor de siete puestos por una persona, es una persona que ya no ocupa, no tiene necesidad económica, gente que tiene un nivel socioeconómico alto, pero está disfrazada ahí en el centro”, criticó.

Añadió que no hay una sanción como tal, sólo retirarlos de la vía pública o dar permisos sólo a un comerciante por negocios, ya no se permitirá que una sola persona tenga varios establecimientos informales en la vía pública.

“La sanción sería retirarlos, todos esos permisos que no tienen permisos, y otorgarles, sí se les da la oportunidad de trabajar, uno que trabaje nada más, que no tengan empleados porque ese no es el fin”, compartió.