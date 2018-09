Hay riesgo de que en Sinaloa proyecto de Morena se vaya a la basura: Antonio Ríos Rojo

El líder de izquierda advierte la precaria institucionalidad de este partido, fundamental para vigilar que sus alcaldes y legisladores no se aparten del proyecto de AMLO

José Alfredo Beltrán

Corrupción en el ejercicio del poder, cooptación por parte del PRI, desencanto ciudadano, son tres de los principales riesgos que enfrentará Morena en el ejercicio del poder en Sinaloa.

José Antonio Ríos Rojo, líder de la izquierda sinaloense, advierte que es necesario acelerar la institucionalidad de esta fuerza política.

Y es que el efecto del “Tsunami Andrés” trajo triunfos en cascada para esta fuerza política, que a partir del 1 de octubre será la principal fuerza en el Congreso local.

Además de que ya entró en funciones la bancada federal sinaloense, con este sello, y a partir del 1 de octubre será gobierno en los primeros municipios.

Ríos Rojo, quien en su momento vio cómo el PRD se apartó del espíritu que le dio origen, reflexiona sobre el papel que deberá jugar Morena en la entidad.

“Quienes estamos en Morena”, subraya, “tenemos que estar muy atentos de ser muy críticos para que este proyecto no se pierda, porque no hay nada que asegure que el proyecto de Morena no se puede ir a la basura”.

A evitar el desencanto

El ex Diputado local y ex dirigente perredista señala que el panorama que se abre con el Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre es inmejorable.

“Lo veo como un gran reto. Yo no tengo duda de que el Gobierno de López Obrador será un gobierno superior al que va saliendo, y va a ser mejor porque tiene un gabinete de gente decente. Y eso ya es mucho. De gente honorable, de gente que se ha propuesto metas muy difíciles de alcanzar en el corto tiempo, como es el combate a la corrupción”, subraya.

El sexenio de López Obrador, considera, va a ser un gobierno que va a poner las bases, para sacar al país adelante.

Pero lanza otra advertencia:

“No puede resolver los grandes problemas nacionales que tenemos, pero sí poner las bases, hacer que el país crezca, que la economía crezca. Combatir fuertemente la corrupción tan arraigada como está no es un problema menor, esperemos y habrá cambios, pero no de la profundidad y de la magnitud con la que el país necesita”.

Y es que es muy poco tiempo, dice, para darle vuelta a todo.

“Porque López Obrador va a dirigir un país con una enorme deuda, de 10 billones de pesos, va a ser cosas, los grandes problemas del país no se resuelven en este sexenio”.

- ¿No crees que esto pueda generar un desinflamiento pronto de las expectativas tan altas con las que llegan?

- Obviamente que en algunos sectores de la sociedad se puede dar eso, un desencanto, porque habrá gente que esté pensando que en dos, tres años, se va abatir el desempleo, que en dos o tres años ya tendremos un país con bajos niveles de corrupción, no, no va a ser así.

Yo creo que se irá mejorando, pero esto irá siendo de manera gradual, pero no con la velocidad o rapidez con la que quisiéramos.

- ¿Es el principal riesgo para Morena?

- Es un riesgo que se tiene desde luego, y más sobre todo si no se tiene la suficiente capacidad de comunicar lo que se está haciendo.

En Morena, indica, hay militantes de todo tipo.

“Algunos que creen que en forma mágica, a la vuelta de un año, ya tenemos realizado lo que hemos dado en llamar la cuarta transformación, la cuarta transformación en este país es de varios lustros para que se dé”, asegura.

- ¿Décadas?

- Probablemente décadas, creo que se van a poner las bases de gobierno.

Que no pase… como en el PRD

Ríos Rojo es afiliado de Morena. Coordinó el programa de defensa del voto en Sinaloa en las pasadas campañas. Y actualmente es representante de esta fuerza ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

- ¿Cuál es tu futuro dentro de Morena?

- Yo seguiré contribuyendo con los programas nacionales que vaya a implementar Morena aquí en el estado, ahí vamos a estar trabajando en esos programas.

- Al igual que en el país Morena asumirá un gran poder, ¿Cómo evitar que sus políticos, muchos sin experiencia, no se mareen pronto, se corrompan pronto?

- Yo creo que de las cosas buenas que tiene Morena son liderazgos muy sólidos; el liderazgo del propio López Obrador, una serie de cuadros, de dirigentes nacionales muy formados, y creo que por ahí no va abortar este proyecto.

Pero claro, estoy consciente que todo proyecto político nacional puede irse perdiendo; yo viví en un proyecto político nacional maravilloso, que lo formamos el 5 de mayo de 1989, y que hoy prácticamente ha desaparecido, que es el PRD.

Fue un partido que se fue corrompiendo poco a poco, y que al final terminó en las manos de Peña Nieto.

Quienes están en Morena, añade, tienen que ser muy críticos para que este proyecto no se pierda.

“Porque no hay nada que asegure que el proyecto de Morena no se puede ir a la basura”, enfatiza.

- ¿Corromperse?

- Se puede corromper ¡Claro que se puede corromper!, por eso tenemos que estar atentos a cómo van a trabajar nuestros dirigentes y cómo van a trabajar los funcionarios de gobierno, ¡mucha vigilancia!

- ¿Pero cómo lograr eso, sin partido, sin estructura, sin una dirigencia sólida?

- El problema que tiene Morena en Sinaloa no lo tiene en otros estados, porque en otros estados sí existe un comité estatal, sí existen comités municipales, pero en Sinaloa no, en Sinaloa producto del conflicto que se vivió…

- ¿Se refiere aquél pleito entre Jaime Palacios y el Químico Benítez?

- Ese conflicto de renovación de dirigencia que no llegó a feliz término, desde entonces hasta la fecha Morena ha tenido un delegado estatal, una persona nombrada por la dirección estatal, y Morena tiene en los distritos electorales federales un representante, un enlace distrital de organización. Morena en Sinaloa ya está obligado a trascender de esa estructura.

Morena, resalta Ríos Rojo, está obligado a formar comités municipales, y una dirección estatal.

“No sé cuándo debe ser el tiempo, lo que yo tengo entendido es de que eso se hará hasta el año que entra, o sea que hasta el año que entra la dirección nacional va a emitir una convocatoria para formar esos órganos, porque no los tenemos.

Entonces hablando de la organización del partido, de Morena, hay mucho trabajo por hacer”.

- ¿Cuál sería la principal autocrítica que harías a Morena?

- Yo creo que Morena tiene que transitar hacia formarse como partido, hacia la institucionalidad, entre más pronto lo haga es mejor, porque de esa manera estará actuando, interactuando, vigilando, coadyuvando, a que sus funcionarios de gobierno hagan mejor las cosas.

- ¿Quién debe vigilar a Morena?

- La sociedad, los afiliados de Morena

- Sin institucionalidad, ¿no se corre el riesgo de que surjan caudillos regionales, un Jesús Estrada en Culiacán, un “Químico” Benítez en Mazatlán?

- Eso se puede dar con un partido formado, y eso también se puede dar con un partido tal y como lo tenemos.

Desde luego que los presidentes municipales van a ser factores de poder, ellos tienen poder, ellos tienen recursos materiales y humanos, que desde luego van a ser superiores a los del partido en esos municipios.

Por eso una de las grandes tareas que tiene Morena es formarse, es institucionalizarse, para que sus documentos puedan aplicarse, si no se hace eso, en cada municipio, cada presidente municipal, puede hacer las cosas como las quiera, entonces ¡sí corremos ese riesgo!

Entre más pronto se forme, se estructure el partido de Morena, va a ser mucho mejor.

- También está la amenaza de la misma cooptación del poder…

- Sí, si alguien sabe de cooptación es el PRI. Ellos son maestros en eso. Eso lo que le pasó el PRD, un partido que fue totalmente cooptado. En Sinaloa las decisiones importantes de PRD se tomaban en el tercer piso de Palacio de Gobierno, ellos decían quién iba a ser funcionario, ellos decidían. Ese es un problema que se corre también.

Si bien les va, Morena gana Gubernatura en 2021

- Bajo tu óptica, ¿Cuál debe ser el perfil de quien asuma las riendas de Morena en Sinaloa?

- La principal característica que debe de tener el próximo dirigente del partido es una enorme capacidad de dialogar con todos los grupos, con todas las personas, con todos los dirigentes de Morena. Para mí, esa es la principal cualidad que de tener el próximo dirigente, capacidad de dialogar con los presidentes municipales, con los regidores, con la gente de las comunidades, para mi esa debe ser la principal capacidad que debe tener el próximo dirigente, dialogar.

- ¿Ves perfiles?

- No he pensado quiénes quieran estar al frente de Morena

- ¿Tu serías uno de ellos?

- No, yo creo que no, porque el próximo delegado de Morena va a ser una persona que la va a nombrar la dirección nacional de Morena, y no creo que yo esté en los ojos de ellos.

- ¿Pero sí te gustaría, en el fondo?

- Cuando está uno en una organización siempre aspira a tratar de subir, de ser una persona, pero siendo sincero no me veo en esa posibilidad actualmente de dirigir Morena.

- ¿Qué sigue para ti dentro de Morena?

- Yo seguiré siendo un afiliado más de Morena. Acataré toda su línea nacional, estoy muy atento a todo lo que está haciendo López Obrador, a todo lo que empieza hacerse en el Senado, en la Cámara.

Estoy satisfecho hasta hoy de la manera como está haciendo las cosas López Obrador, sin ser aún gobierno está haciendo bastantes cosas, está trabajando mucho. Ese dinamismo que se manifiesta en el centro del país, en el equipo de AMLO, es un dinamismo que se está manifestando ya en algunos municipios de Sinaloa, por ejemplo, en Mazatlán.

Entonces el proyecto en Sinaloa va afectar positivamente todo lo que se haga desde el centro, pero Morena tiene que estar muy al pendiente de lo que hagan sus presidentes municipales, diputados federales, diputados locales. Falta toda la estructura. Si se construye bien Morena en Sinaloa, se coloca rumbo a la Gubernatura de Sinaloa en 2021.