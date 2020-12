¡Hay tiro! Canelo Álvarez y Callum Smith marcan las 168 libras en el pesaje

SAN ANTONIO._ El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el inglés Callum Smith marcaron el límite de las 168 libras de la categoría Supermediana para su combate este sábado en San Antonio, Texas, que pinta como uno de los mejores del año.

El Canelo consiguió bajar de la báscula pesando un total de 168 libras, mientras que Callum Smith dio el mismo peso.

Weigh in complete. ✔️

Tomorrow, two of the best meet in the ring. #CaneloSmith pic.twitter.com/9DwV2HSQJF