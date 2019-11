Hay trabajo por hacer, pero no le debo nada a la ciudadanía: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro reconoció que en Culiacán hay muchas cosas por mejorar, como lo es la seguridad pública y el tema de la recolección de basura, pero sostuvo que él ha dado lo mejor de sí

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Luego de su primer informe de Gobierno Jesús Estrada Ferreiro dijo que queda mucho qué hacer en Culiacán, pero argumentó que él no le debe a la ciudadanía, y se comprometió a dar lo mejor de sí cada día,

El Alcalde de Culiacán explicó que se le dejó un Municipio con muchos problemas financieros, pero con el pasar de los meses, las cosas se han ido acomodando, afirmó que nadie esperaba lo que se está haciendo por la capital del estado.

"Son muchos temas, el más grave de todos, porque ahí surgieron las situaciones, es la situación económica, que prácticamente está resuelta en un porcentaje muy elevado, porque si no había dinero, no había para la basura, no había para la iluminación, no había para sueldos, no había para nada", comentó.

"Entonces de ahí surgieron las críticas, las quejas, pero mientras fue transcurriendo el tiempo, fuimos resolviendo problemas, la gente se dio cuenta que no podemos hacer más que eso, pero hemos hecho mucho más de lo que esperaban que hiciéramos", aseveró.

El morenista subrayó que él trabajará todos los días para hacer mejor su trabajo, pero recalcó que él no le debe nada a la ciudadanía.

--¿Qué le queda a deber a la ciudadanía?

"Nada, no le quedo nada a deber a la ciudadanía, mi compromiso con ellos es seguir trabajando cada día más en lo que yo pueda, pero no le debo nada a nadie".

El primer Edil reconoció que hay muchas cosas que tienen que mejorar en el Municipio, problemas que no nacieron en su gobierno, pero como hoy él es el responsable de esta administración, se tiene que que dirigir hacia un buen camino la Comuna.

"Mucho (queda por hacer), limpiar la ciudad, organizar adecuadamente el sistema de recolección de basura, porque ya tenemos la mayor parte del equipo pero está por vencer el contrato de la renta de camiones. Estamos analizando si compramos más camiones, si los rentamos otra vez, o si concesionamos el servicio a alguna empresa para que lo haga todo, depende de lo que nos salga más barato, con más economía y eficiencia...necesitamos mejorarlo y mucho", mencionó.

Estrada Ferreiro compartió que son muchos los avances que se han logrado en su administración, pero lo más importante ha sido conciliar con los intereses de muchos sectores del Municipio.

"El haber conciliado muchos intereses, empresarios, trabajadores del sindicato, funcionarios que ya estaban, personas con necesidades, no sé, muchas cosas, pero en todos hemos salido bien, hasta con ustedes (medios de comunicación)", bromea.

Sobre la violencia que se vive en la capital del Estado, explicó que están las mismas condiciones de seguridad que se han estado presentando durante años, sin embargo se trabajara para que este renglón poco a poco vaya mejorando en Culiacán.

"Son condiciones regulares, a como ha venido siempre, se va a seguir trabajando, yo espero que no se agrave el fin de año por la cuestión natural de las balaceras que siempre ocurren, por el manejo de explosivos, el alcohol, la droga que se consume, que no se altere el orden, vamos a vigilar muy de cerca ese tipo de cosas. La iluminación ya ha estado instalándose, es parte de la seguridad pública también", detalló.