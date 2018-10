Hay un desaparecido bajo escombros del derrumbe de construcciÃ³n en MTY, que dejÃ³ 7 muertos

Hay un desaparecido bajo escombros del derrumbe de construcción en MTY, que dejó 7 muertos

Las autoridades reportan que la mayoría de los lesionados ya fueron dados de alta

Noroeste / Redacción

12/10/2018 | 10:48 AM

MÉXICO._ La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que hay una persona desaparecida bajo los escombros de un derrumbe registrado ayer jueves en la construcción de una plaza comercial, en la calle Cumbres del Sol y Prolongación Ruiz Cortines, en el sector Collins de la colonia Espacio Cumbres, al poniente de Monterrey, en los límites con el municipio de García.

Hasta el momento, la cifra oficial es de 7 personas muertas, 15 heridos, entre ellos un bombero, y el desaparecido, un trabajador que es buscado en las labores de rescate, e identificado como Armando Cervantes Durán. Por su parte, Protección Civil estatal reportó la noche de ayer jueves que los heridos se encontraban estables con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas, y que la mayoría fue dada de alta ayer mismo.

Según el diario local El Norte, a las 14:30 horas de ayer trascendió que las autoridades estatales tenían una lista de 12 trabajadores que no habían sido localizados, misma que luego cambió a una cifra de 10. Sin embargo, estas personas ya no trabajaban en la construcción o no existían, por lo que se descartó que hubiera más atrapados debajo de los escombros.

Durante la madrugada, la primera losa de la construcción derrumbada fue levantada en su totalidad y se espera que para mañana sean retirados todos los escombros, del derrumbe de la construcción, misma que estaba proyectada para tener 24 locales en dos niveles, con otros dos niveles de estacionamiento, en una área aproximada de unos 50 por 30 metros.

Cuando la estructura colapsó, alrededor de las 12:15 horas, contaba ya con tres niveles construidos, incluyendo uno subterráneo. La obra ya había provocado el derrumbe de una barda el 24 de noviembre del año pasado, cuando se realizaban excavaciones en el lugar, recordó el citado rotativo local.

Durante la madrugada de este viernes fueron dados a conocer los nombres de las siete personas fallecidas: José Yesman Olvera Flores, Francisco Javier Escalona Rodríguez, Iván Eduardo López Hernández, Francisco Javier Escalona Pérez, Pedro Escalona Pérez, Federico Martínez García y Juventino Martínez Morales, quienes fueron identificados oficialmente en el transcurso del día de ayer en el Servicio Médico Forense del Hospital Universitario.