Hay un probable responsable por hackeo a las arcas municipales de Escuinapa, dice Olivia SantibÃ¡Ã±ez

Hay un probable responsable por hackeo a las arcas municipales de Escuinapa, dice Olivia Santibáñez

La Sídica Procuradora comentó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya investiga a una persona por este caso

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Hay una persona en investigación como probable responsable de hackeo a las arcas municipales en 2016, informó Olivia Santibáñez Domínguez, Síndica Procuradora de Escuinapa.

“El tema(del hackeo) ya lo tiene la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya hablamos con Reyna Angulo encargada de la Fiscalía” dijo Santibáñez Domínguez.

Informó que el caso aunque sigue en investigación y se tiene como probable responsable a una persona, de la cual no puede dar nombres debido al sigilo de las autoridades.

Recordó que aunque el caso ya estaba en la Fiscalía desde la administración pública pasada, acudieron para conocer el estado del expediente y para que se moviera de manera más rápido, pues el caso ya tiene observaciones de la Auditoría Superior del Estado, a dos años de ocurrido el presunto hackeo de 1.5 millones de pesos que “desaparecieron” en marzo de 2016 de las arcas municipales.

En relación a otros expedientes que tienen que ver con recursos públicos, informó que también continúa en investigación lo referente al Patronato del Mar de las Cabras.

Donde tres personas están siendo llamadas y son quienes forman parte de los expedientes por no comprobar el uso de recursos.

Señaló que no podía dar nombres respecto a este caso, pero que continúan con la investigación.

De acuerdo a información vertida en julio de este año, las Fiestas del Mar de las Cabras cerraron en números rojos y con adeudos hasta con el constructor de enramadas.

Entre los señalados estaban el ex Oficial Mayor Miguel Ángel Ángulo Espinoza, quien presuntamente no comprobó 250 mil pesos, el ex Secretario particular de la Alcaldesa Fernanda Oceguera, Carlos Eligió Inzunza, quien al parecer no comprobó más de 120 mil pesos.