Hay un rezago de más $6 mil millones en montos por recuperar en Sinaloa: Marco Antonio Zazueta Zazueta

El Diputado local señaló que los 242 millones de pesos que no se solventaron de la cuenta pública del 2018 pasan a ser parte de este monto que se ha observado por la Auditoría Superior del Estad

América Armenta

CULIACÁN._ Con un rezago de más de 6 mil millones de pesos sin recuperar del 2008 a la fecha y 242 millones de pesos sin solventar del 2018, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Marco Antonio Zazueta Zazueta, hizo un recuento por lo que se hace bien y las deficiencias que hay en la fiscalización de recursos.

Zazueta Zazueta consideró que no se actúa en consecuencia para cumplir con la normatividad y que servidores públicos no hagan mal uso de recursos, agregando que solo el 5 por ciento de las Promociones de Responsabilidades Administrativas se solventa y que le gustaría que se auditaran más entes, pues detalló que 40 de los más de 200 son los que tienen la revisión.

“Hay más de 6 mil millones de pesos en montos por recuperar y todo eso se va quedando en el archivo y lo guardan diciendo que está suspendido, que está en proceso o que todavía no se integra el expediente”, declaró, “no puede ser que desde el 2008 no haya respuestas de montos por recuperar y hasta la fecha todavía ya lo están manejando como si fuera prehistoria, como si fuera borrón y cuenta nueva”, añadió.

Este año, abundó, no le entregó el informe que corresponde al 2008 al 2016, solo de los últimos dos ejercicios 2017 y 2018, pero yo le solicitó mediante un oficio para que le hicieran llegar la información donde se puede corroborar que sigue esa cantidad sin recuperar y sin que haya sanciones.

“No se actúa en consecuencia, en estos dos últimos años que hemos rechazado las Cuentas Públicas ha sido la misma historia, solamente se solventa el 50 por ciento de los montos a recuperar, pero de las Promociones de Responsabilidades Administrativas no se solventa ni siquiera un 5 por ciento, donde está el incumplimiento de la normatividad de los servidores públicos al momento de aplicar el recurso”, reiteró.

También indicó que la Auditoría Superior del Estado, ASE, realiza auditorías basándose en muestras aleatorias no se audita el presupuesto total que recibe el ente y hay cosas que quedan fuera, además de que utilizaban un sistema de evaluación para saber qué ente está aprobado qué ente no, basado en una matriz con un método que ellos hicieron donde se compara el recurso del monto por recuperar, con el presupuesto que recibe la entidad y consideró que eso siempre va a salvar a las entidades que manejan mucho recurso público.

El legislador de Morena apuntó que lo anterior llevó a que se reprobaran las cuentas de los últimos ejercicios fiscales, demostrando que el recurso no se comprueba, a pesar que en el Congreso quienes respaldaban las cuentas de los municipios, argumentaban que las observaciones estaban todavía en proceso de solventación.

“Es una falacia cuando argumentaban los compañeros de las otras fracciones, cuando estábamos en las aprobaciones en el caso de las cuentas, que los entes ya habían solventado, que nosotros hacemos los juicios por adelantado, que no estábamos actuando responsablemente porque todavía no concluían los periodos, a lo cual yo les decía que el período de solventación concluye en abril, ya de ahí empieza un proceso devaluación en la fiscalía para ver si lo que habían entregado como solventación era válido”, comentó.

Recursos

La razón de las dificultades para que la ASE realice más auditorías, de acuerdo con este ente, es que no hay recursos, ya sea personal o económico para poder auditar a más entes, por lo que se realizará un estudio para ver qué es lo que se necesita para que haya mejor fiscalización de recursos.

“Ellos argumentan que no lo tienen, el personal, pero yo lo que te puedo decir es que no me consta, hemos estado intentando crear la Unidad Técnica de Evaluación, que es la que va a auditar y revisar los procesos y el recurso de la Auditoría Superior del Estado, es algo que está en la Ley ya, pero que es la legislatura pasada no la aprobó y ésta tampoco lo ha logrado”, informó.

Esa unidad en formación va a depender de la Comisión de Fiscalización, para hacer un estudio completo y son los que van a decir si es por falta de presupuesto que la auditoría no puede llegar a hacer más auditorías, si el personal que realmente tiene esta adecuado, capacitado para la área en la que está como profesionista, entre otros detalles, arrojará el estudio.

“Nosotros claro que quisiéramos que se auditaran todos los entes, pero no llegan ni a 40 cuando son más de 200 los que recibe el recurso público”, refirió.

Municipios

Por parte de la Auditoría Superior del Estado se dio a conocer que de los 242 millones de pesos, fueron los municipios quienes menos comprobaron el correcto uso de los recursos, Zazueta Zazueta explicó que todos los municipios se enteran de las observaciones porqué la misma ASE le notifica con una acta de levantamiento y un acta de conclusión al llegar al ente, además que estos ya tienen 30 días después de que se les observa para solventar.

“Precisamente por la falta de sanción, se supone que los Órganos Internos de Control, OIC, deben llevar sanciones si un funcionario o alguien no está cumpliendo con la normatividad al momento de tocar el recurso”, detalló respecto a la reincidencia de los municipios en no comprobar el uso de recursos.

También dijo que la ASE tiene cierta responsabilidad, porque la misma Auditoría está facultada para sancionar todo ese tipo de situaciones, no nada más al Órgano Interno de Control. Si los OIC en los municipios no están cumpliendo, entonces consideró que se les debe hacer un extrañamiento o un llamado para que se pongan a trabajar.

Por último, hizo énfasis en que para que los OIC funcionen debe haber libre ejercicio de las síndicas y síndicos procuradores y en ocasiones son los alcaldes quienes bloquean su trabajo, por lo que encontró que falta voluntad para que se transparentan las administraciones.