Hay una empresa interesada en comprar el aviÃ³n presidencial: AMLO

Hay una empresa interesada en comprar el avión presidencial: AMLO

El Mandatario nacional recordó cómo fue que el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió comprar la lujosa aeronave, misma que entregó como una ofrenda a su sucesor, Enrique Peña Nieto

Noroeste / Redacción

Hay una empresa interesada en la compra del avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón", misma que está en una etapa de revisión para que pueda ser comercializada en buenas condiciones, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Mandatario nacional recordó cómo fue que el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió comprar la lujosa aeronave, misma que entregó como una "ofrenda" a su sucesor, Enrique Peña Nieto, entonces titular electo del Poder Ejecutivo federal, para que estrenara el avión.

"Es lujosísimo, faraónico, es como un regalo, como una ofrenda al Presidente electo, porque es el Presidente Calderón el que deja comprado el avión, luego le echan la culpa al Presidente Peña, pero la historia es esa, el que lo compra es el Presidente Calderón, claro que el Presidente Peña debió cancelar esa operación", dijo López Obrador.

"No lo hizo y se compró ese avión carísimo, lujosísimo, un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, y nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México utilizar ese avión, habiendo tanta pobreza. Esto sirve para caracterizar cómo actuaban los gobiernos en los tiempos del neoliberalismo, no les importaba el pueblo, levitaban", abundó el político tabasqueño.

También criticó que sus adversarios se mantengan al pendiente de la venta del avión, la cual, dijo, se realiza con un proceso transparente revisado por la Organización de las Naciones Unidas.

"Se hizo una licitación, intervinieron empresas, al final hay ya una empresa interesada en la adquisición, esto requirió de elaborar avalúos, está en el proceso de revisión el funcionamiento del avión, porque no se puede vender algo que no esté en buen estado", indicó el Mandatario nacional.

"Interviene la Secretaría de la Defensa en el arreglo del avión, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y hay plazos. Hasta ahora existe un comprador, no puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo y es procedimiento legal", abundó el Presidente.

"En el caso de que al final no se haga la operación, de todas maneras va a seguir en venta [...] Nos pide la ONU que no se dé información, ya ellos tienen en sus manos el proceso de venta con las reglas. Y no sólo se va a vender ese avión se van a vender 73 aeronaves y ya empezó también el proceso", señaló López Obrador.

"Ojalá pronto podamos informar que se vendió ese avión. Ese día vamos a pasar aquí el video que se tiene de cómo era ese avión [...] Imagínense si se demora más. Un avión de estos requiere mucho mantenimiento y también no se puede tener sin uso", dijo el Mandatario nacional.

El 27 de septiembre, durante su visita al Hospital Rural de Matamoros, en Coahuila, López Obrador insistió en que ofrecerá al mandatario estadounidense Donald Trump, el avión presidencial mexicano que está en venta en California.

"Es avión que no lo tiene ni Donald Trump, no sé por qué no se anima él y se lo vendemos, la próxima vez que hable yo por teléfono con él se lo voy a ofrecer [...] Pero si no se logra concretar esta operación vamos a seguirlo promoviendo", dijo, para luego recordar que el avión tenía capacidad para 280 pasajeros, con comedor y recámara.

"Para poder ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible", aseguró.

Antes, el 17 de septiembre, López Obrador ofreció a los habitantes del municipio Zacualtipán, Hidalgo, ayudarlos con su problema del agua con parte del dinero que obtenga de la venta del avión presidencial.

"Una vez que sepan que ya se vendió [el avión], empiecen a pensar que ya se va a dar el apoyo para que no padezcan por el agua [...] Con lo del avión vamos a ayudar a lo del agua en Zacualtipán como homenaje a Felipe Ángeles, abro parétesis: ¿Sí sabían que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía se va a llamar así? Felipe Ángeles", abundó el presidente.

El 24 de abril, Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, informó en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, que el Gobierno Federal había recibido, hasta ese momento, 14 ofertas por el avión presidencial, que provenían de 8 países distintos.

Asimismo, el funcionario federal destacó que el Gobierno Federal pondría a la venta 72 aeronaves, 33 aviones y 39 helicópteros, y que ayer se firmó un segundo convenio con la Organización de las Naciones Unidas para acompañar dicho proceso.

Detalló que se trata de aeronaves fabricadas entre 1996 y 2016, que pertenecen a: Presidencia, Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex), Policía Federal (PF), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Mendoza Sánchez destacó que el 2 de diciembre del año pasado se anunció la intención de venta del avión presidencial, mientras que un día después, la aeronave partió rumbo a Estados Unidos para su mantenimiento y preservación.