Hay universitarios que están pidiendo que se les ayude a ser libres, asegura Rubén Rocha Moya - Noroeste

ELECCIONES 2018

Hay universitarios que están pidiendo que se les ayude a ser libres, asegura Rubén Rocha Moya

El virtual senador electo por Morena dice que uno de sus objetivos es incidir en que la vida de la UAS no esté influida por políticas externas

Marcos Vizcarra

Rubén Rocha Moya es ya virtual Senador de la República junto a Imelda Castro Castro, su compañera de fórmula. Hoy señala que su agenda sigue firme y alineada a los preceptos de Andrés Manuel López Obrador, con el añadido de que buscará incidir cosas más: el campo sinaloense y la UAS.

Es en este último tema en el que ha hecho ya un posicionamiento público ante el virtual Presidente de la República: quiere colaborar a que la Universidad vuelva a ser libre y que no dependa de una agenda política externa.

“Yo tengo la convicción, y en algún momento escribí un artículo cuando era columnista de un medio, de que hay en la UAS, lamentablemente ahora, una sobreposición de un partido político en la estructura universitaria y eso se llama violación de la autonomía universitaria”, aseguró.

“No puede ser violada la autonomía ni por un poder fáctico, económico, fáctico, equis… sino también por un partido político en tanto que son entidades públicas y la Universidad no puede estar impactada por un dogma político de un partido que pretende que todo mundo actúe en razón del programa y los contenidos y el ideario de ese partido”.

“En primer lugar, porque la naturaleza de la Universidad es plural, debemos dejarla que se desarrolle como tal”.

Rubén Rocha Moya fue Rector de la UAS entre 1989 y 1992, tiempo en que la conversación universitaria giraba sobre el llamado fraude electoral de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia y se discutía una falla en el sistema de conteo de votos por la entonces Comisión Federal Electoral.

Recuerda que en ese tiempo la Universidad podía presumir ser un ejemplo real de democracia frente a un sistema político nacional que seguía en discusión.

Así llegó, dice, a ser electo, bajo una democracia reconocida entre los contrincantes y no bajo supuestas de fraude, porque esa, agrega, es la esencia de una universidad libre, algo que carece hoy la Autónoma de Sinaloa por proyectos políticos de Héctor Melesio Cuén, también ex Rector, pero en el periodo del 2005 al 2009.

“Ese tema, esas actitudes, ese comportamiento democrático debe comprometerse a un espacio libre, a un espacio libertario, es el caso de la Universidad. Yo creo que eso no existe ahora, ha estado impactado por un partido, y no se trata de que otro partido rescate igual, porque es perverso, porque no estaría bien, se trata simple y llanamente de que en la autonomía de los universitarios puedan despojarse de esa tutela que no es sana”, indicó.

- ¿De quién?

“Ya le puse yo en la campaña… de un llamado liderazgo moral que se le llama, que es el caso del ex rector”

- ¿Héctor Melesio Cuén?

“Ya le pusiste nombre…”

- ¿Cambió algo de la campaña a hoy?

“Para nada. Lo que no quiero es meterme en la rispidez, en la confrontación, para nada. Nuestros compromisos de campaña son nuestros compromisos de campaña y en efecto: hay muchos universitarios que están pidiendo que se les ayude a ser libres. Es una gran contradicción que eso lo pidan los universitarios”

- ¿Qué disposición tendría el actual Rector a esos cambios?, ¿has hablado con él?

“No lo he hablado, no sé si tenga alguna, más bien predisposición al liderazgo extramuros, pero al margen de a qué disposición, en lo personal tuviera un dirigente de la Universidad ahora, yo creo que se tiene que caminar hacia eso. El Consejo Universitario debiera retomar el mando de la Universidad sin consejeros becados… por decirlo de alguna manera”.