¡Hazaña cumplida! Sergio Velarde nada 20 horas en el mar mazatleco

Fue un reto difícil pues me tocó enfrentarme con nuevas experiencias, declaró el escualo a su llegada a Playa Norte

Carlos Robles

24/02/2019 | 11:41 AM

MAZATLÁN._ Por sexta ocasión, la fortaleza y determinación mostraron su mejor cara al permitirle al nadador porteño, Sergio “Tiburón” Velarde, concluir su travesía de 20 horas de nado consecutivo en aguas abiertas.

Ni el cansancio ni el frío fueron capaces de borrar la sonrisa que dejó ver el “Tiburón” cuando volvió a pisar tierra, para manifestar una vez más tener la capacidad de superar sus propios retos, siendo en esta ocasión una travesía de poco más de 40 kilómetros.

Fue en punto de las 7:00 horas que el “Tiburón” emergió del agua, abrazado por una cálida bienvenida que le dieron sus amigos, compañeros y entrenadores, tras haber superado un reto tan importante en su carrera.

“Estoy muy cansado, pero contento, le doy gracias a Dios que todo salió bien, dentro de lo que cabe, pues no hubo ningún incidente, por lo que estamos muy felices de haber cumplido este reto”, dijo Velarde.

“Fue un reto difícil pues me tocó enfrentarme con nuevas experiencias en mar abierto para mí, pero nada que no se pudiera superar”, añadió.

En cuanto a dicho reto, Velarde comentó que ésta fue la primera ocasión que le tocó nadar en aguas con tantas corrientes.

“Nunca me había tocado el mar así, hay mareas en las que te puedes acomodar, pero en éstas no, y me las topé desde que empezamos hasta la madrugada, que fue cuando se empezó a calmar.

“Uno toma mucha agua con este tipo de corrientes y no se puede nadar parejo, pero son gajes del oficio y sabiéndolos enfrentar se pueden superar”.

Durante esta travesía, Sergio Velarde nadó aproximadamente 40 kilómetros en un lapso de 20 horas, por lo que su próximo objetivo será el nadar durante 22 horas continuas.

“La próxima será la de 22 (horas), la cual creo será dentro de aproximadamente unos 4 meses, para poder descansar e irme preparando a mi ritmo, contando con el mismo entrenamiento que vengo realizando con mis entrenadores Polo y Rafael Arias”.

