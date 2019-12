HBO anuncia la lista de series que lanzarÃ¡ en el 2020: The Undoing y Run son algunas de ellas

MADRID._ Una nueva miniserie con Nicole Kidman y Hugh Grant (The Undoing), la adaptación de La conjura contra América de Philip Roth a cargo del creador de The Wire David Simons y las nuevas series de Lena Dunham (Industry) y de Phoebe Waller-Bridge, (Run) son algunos de los platos fuertes de HBO para el 2020.

También habrá nuevas temporadas de series de éxito como Westworld -con el fichaje de Aaron Paul-, The New Pope -con la incorporación de John Malkovich y cameos de Sharon Stone y Marilyn Manson-, Succession, “Euphoria”, La amiga estupenda, La materia oscura, El cuento de la criada o Killing Eve, entre otras.

Estas son las novedades más destacadas:

THE UNDOING: NICOLE KIDMAN EN BUSCA DEL NUEVO BIG LITTLE LIES

Tras el éxito de Big Little Lies, Nicole Kidman ha encontrado una nueva novela para llevar a las pantallas, Ya lo sabías de Jean Hanff Korelitz, que HBO ha transformado en The Undoing. Es la historia de una terapeuta felizmente casada y a punto de publicar un libro; todo le va viento en popa, hasta que su marido desaparece sin dejar rastro.

Kidman es productora además de protagonista en un reparto en el que la acompañan Hugh Grant y Donald Sutherland. Susanne Bier dirige todos los capítulos.

Kidman será la protagonista de la mini serie The Undoing.

LENA DUNHAM, DE NUEVA YORK A LOS NEGOCIOS DE LA CITY LONDINENSE

Lena Dunham se alzó como la voz de su generación en la serie Girls (2012-2017) sobre un grupo de amigas en la Nueva York contemporánea. Ahora da un giro inesperado y se sumerge en el mundo de las finanzas con Industry, una serie de ocho episodios que gira en torno a un grupo de jóvenes que trabajan en un banco de inversión en Londres.

Dunham ejerce de directora y productora ejecutiva sobre un guion de Mickey Down y Konrad Kay, una trama que se centra en cómo la competitividad de los negocios pone a prueba amistades y amores. “Sexo, drogas, inversión y mucho ego”, en palabras de Joana Silva, responsable de adquisiciones de HBO Europa.

AHHHH! I'm so excited to announce that I’m directing and executive producing a new series with @hbo, called INDUSTRY. It's all about the cutthroat world of international finance. Think Wolf of Wall Street meets Melrose Place! #IndustryHBO pic.twitter.com/t8O81WqdhQ