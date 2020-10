HBO confirma segunda temporada de The Vow, sobre la secta NXIVM; expondrá a líderes en México

Los perfiles de los líderes principales de NXIVM en los Estados Unidos y en México quedarán al descubierto en la segunda temporada de The Vow que llegará para 2021

Sinembargo.MX

20/10/2020 | 08:20 AM

Escena de The Vow. Foto: Tomada de spoiler.bolavip.com.

MÉXICO._ HBO ha confirmado una segunda temporada de la polémica serie The Vow, programa que exhibió el crecimiento de la secta NXIVM. La producción llegará en 2021.

Esta segunda entrega, adelanta HBO, está ambientada en el juicio del gobierno de Estados Unidos contra Keith Raniere, fundador de NXIVM. Además brindará un panorama exclusivo del círculo más cercano a este hombre.

Los perfiles de los líderes principales de NXIVM en los Estados Unidos y en México también quedarán al descubierto. Así como las historias “íntimas y densas” de los miembros de esta secta.

“Esta segunda parte acompaña el derrotero legal y emocional de los fundadores del grupo, y de sus seguidores y desertores, a medida que surgen nuevas evidencias y revelaciones sorprendentes. También narra cómo los fiscales federales y los abogados de la defensa se enfrentan en visiones opuestas de la justicia en un caso que atrapó la atención nacional”, destaca HBO.

La primera tanda de capítulos de The Vow, que estrenó en agosto, mostró personas que se unieron a ese grupo de desarrollo personal fundado en 1998 y que terminó por desintegrarse debido a los cargos penales en su contra como extorsión, tráfico sexual, conspiración para someter a personas a trabajos forzados, robo de identidad, además de producción y posesión de pornografía infantil.

Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, apareció junto a Keith Raniere, líder de la secta en el episodio uno de la serie.

“Hola, me llamo Emiliano Salinas. Soy de una familia política. Mi padre fue el Presidente de México de 1988 a 1994, en una época de grandes cambios en mi país, lo que me inspiró a buscar un mejor entendimiento de la transformación humana y social”, dice Salinas Occelli durante el primer episodio de The Vow.

En 10 episodios, la serie documental arrojó una mirada profunda con diferentes matices sobre los participantes del grupo, destacando el deseo universal de crecimiento personal y profesional, y detallando los conflictos personales internos a medida que se desarrollan los hechos.