HBO producirÃ¡ precuela de Juego de Tronos, la cual llevarÃ¡ por nombre House of the Dragon

HBO producirá precuela de Juego de Tronos, la cual llevará por nombre House of the Dragon

Basada en el libro Fire and Blood de George RR Martin, la historia se sitúa 300 años de los eventos de la lucha por el Trono de Hierro y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo

Sinembargo.MX

30/10/2019 | 08:17 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ La cadena HBO anunció esta tarde que ordenó la producción de una serie precuela de Juego de Tronos, la cual llevará por nombre House of the Dragon.

La noticia llega el mismo día en que los medios informaron que HBO no recogió un piloto para una precuela de GOT protagonizada por Naomi Watts para una serie completa.

House of the Dragon estará basada en el libro Fire and Blood de George RR Martin, historia que se sitúa 300 años de los eventos de la lucha por el Trono de Hierro y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo.

“Es un placer anunciar hoy que estamos ordenando la serie House of the Dragon para HBO”, anunció Casey Bloys, presidente de programación de HBO.

Juego de Tronos ganó 12 estatuillas en la edición de 2019 de los Emmy, con las que amplió hasta las 59 su récord absoluto de la serie más laureada en la historia de los galardones más importantes de la televisión.