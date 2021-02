'He conocido a los narcotraficantes más buscados y son mis amigos', revela Julio César Chávez

Señaló que de haberse negado a reunirse con los capos, podría 'estar muerto'

Noroeste / Redacción

El boxeador Julio César Chávez se ha reunido con los narcotraficantes sinaloenses más buscados, así lo reveló en entrevista para el medio de comunicación La Opinión.

Entre los líderes de cárteles con los que ha compartido se encuentran Ismael “Mayo” Zambada García, Amado Carrillo Fuentes, y Joaquin “Chapo” Guzmán Loera, a quienes incluso calificó de “gente buena”, y llamó "amigos".

"Desafortunadamente todo mundo sabe que en la ciudad están los narcotraficantes más buscados del mundo, pero son mis amigos nada más. No puedes negarte a darles un saludo, es mejor tenerlos de amigos que como enemigos”, explicó Julio César Chávez en entrevista para el producto editorial de La Opinión 'Entre Camaradas'.

Agregó que las reuniones surgieron a petición de los mismos capos, que enviaban personas armadas para escoltar al deportista.

"Imagínate que llegaban dos camionetas blindadas, llenas de gente armada que decía: ‘Sabes qué, te quiere conocer el patrón, ¿vamos o te llevamos?’. Yo iba por las buenas y es por eso que, gracias a Dios, conozco a todo el mundo y no me pasó nada. Si me hubiera puesto sangrón ya me hubieran matado”, continuó.

"No nada más al Chapo, he conocido a todos los narcotraficantes más buscados como Amado Carrillo, al Azul (Esparragoza), al Mayo (Zambada). A todos los conozco y todos han sido amigos míos, pero hasta ahí nada más. Esa gente, si tú los conoces, es gente buena”.