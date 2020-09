Heat de Miami le ganó un partidazo a Celtics de Boston

Si así empezó la serie, por el bien del espectáculo, vayan a siete partidos. El comienzo de las Finales del Este entre el Heat de Miami y los Celtics de Boston fue genial y tuvo de todo, hasta un final para saltar de la silla.

Terminó siendo para Miami por 117-114 con Bam Adebayo como el gran héroe, con un tapón impresionante sobre Jayson Tatum cuando parecia que el alero de Boston iba a lograr llevar el partido a un segundo tiempo suplementario.

Al final el partido terminó estando literalmente para cualquiera, habiendo perdido los dos equipos su lucidez ofensiva por el cansancio que llevaban en las piernas los jugadores principales después de más de 40 minutos en cancha en un partido que pareció una guerra muy estratégica, con dos comandantes impresionantes desde el rol de entrenadores como lo son Erik Spoelstra y Brad Stevens.

