Héctor Beltrán Leyva sufrió infarto al saber que testificaría contra el Chapo en NY: Balarezo

El abogado de Joaquín Guzmán Loera dijo que el H iba a ser llevado al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Eduardo Balerazo, abogado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, declaró que el narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, el “H”, sufrió el infarto que causó su muerte luego de que le anunciaran que sería extraditado para testificar en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, Estados Unidos.

“Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leyva falleció cuando le notificaron que sería extraditado para presentarse en la corte de Nueva York y testificar en juicio contra de El Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto”, reveló en su cuenta de Twitter el abogado del ex líder del Cártel de Sinaloa.

Beltrán Leyva falleció el pasado 18 de noviembre, en el Centro Médico López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México. Alias “El H” o “El Ingeniero”, de 56 años de edad, era requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, tras ser detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), en San Miguel de Allende, Guanajuato, en octubre de 2014.

“El H” sufrió de un infarto dentro de su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encontraba recluido desde el 2 de marzo de 2016, según informó la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de un comunicado firmado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

A las 15:07 horas del domingo pasado, el encargado de la seguridad del penal reportó que Beltrán Leyva presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del pecho, por lo que médicos del penal federal de máxima seguridad le brindaron los primeros auxilios conforme a los protocolos.

Sin embargo, al notar que “El H” no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo al hospital, donde murió en el área de urgencias. Tras el fallecimiento de Beltrán Leyva, las autoridades federales informaron a los familiares del capo sinaloense, para que efectúen los trámites de entrega del cuerpo y se les den a conocer los resultados oficiales de su muerte.

Los doctores del nosocomio reportaron el deceso del reo con número de expediente 3889-AJ-16, mientras que la Secretaría de Gobernación afirmó que Beltrán Leyva recibió la atención médica que requirió, además de que el personal del nosocomio, así como del penal federal, “agotaron todos los recursos clínicos a su alcance para poder restablecerlo”.

El 12 abril 2017, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, concedió el amparo 1121/2016 al capo sinaloense, que dejó sin efecto el acuerdo por el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo cedió en extradición a Estados Unidos, el 26 de septiembre del año pasado.

La autoridad judicial explicó que el amparo otorgado al quejoso no se traducía en la libertad del supuesto líder criminal, ya que no había un pronunciamiento de fondo respecto de la procedencia o improcedencia de la petición de extradición formulada por EU, país que lo reclamaba por tráfico de drogas y operaciones con recursos de operación ilícita.

Además, el juez ordenó que se realizara un peritaje para identificar al acusado y así poder determinar si era la misma persona que reclamaban las autoridades estadunidenses, además de continuar o no con el trámite correspondiente al procedimiento de extradición.

Otros miembros del cártel de los Beltrán Leyva han sido abatidos, están encarcelados en México o fueron extraditados a Estados Unidos, como el caso de Alfredo “El Mochomo” Beltrán Leyva, quien a principios de abril del 2017 fue condenado a cadena perpetua por un juez estadounidense.

A mediados de septiembre del 2016, elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron en Hermosillo, Sonora, a Clara Elena Laborín Archuleta, alias “La Señora”, jefa de la plaza en Acapulco, Guerrero, para la organización criminal que lleva los apellidos de su esposo, “El H”.

Información oficial indica que Héctor Beltrán Leyva y su hermano Arturo, alias “El Barbas”, iniciaron a su compadre Joaquín Archivaldeo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en el negocio del tráfico de cocaína. Los tres son primos y nacieron en la región montañosa de Badiraguato, Sinaloa. Durante décadas, hasta 2008, fueron aliados.

Sin embargo, “El Chapo” traicionó a sus familiares, según la información otorgada por las propias autoridades. “El Barbas” fue abatido por infantes de la Marina en diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, por lo que Héctor tomó el relevo y mantuvo una cruenta guerra contra su ex aliado, el ex líder del Cártel de Sinaloa, ahora enjuiciado en EU.

“El H” -sobre quien pesaban 29 averiguaciones previas del orden federal- lideraba, hasta su detención, la organización del grupo criminal que llevaba sus apellidos y cuya actividad principal era el trasiego de droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos y Europa. Después, lo sucedió su esposa, alias “La Señora”.