Héctor Daniel Rodríguez está de regreso y en óptimas condiciones

El Dani Rodríguez se colocó a un chocolate de igualar a Sid Monge como el tercer mejor ponchador en la historia de Tomateros en su primera aparición oficial luego de siete meses

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Héctor Daniel Rodríguez regresó a la lomita de los disparos en un juego oficial luego de siete meses de inactividad por una lesión y lo hizo en gran forma tras lanzar cuatro entradas en blanco, en las que sólo permitió tres imparables y otorgó un pasaporte durante la victoria de Tomateros de Culiacán 6-1 ante Cañeros de Los Mochis.

Aunque el zurdo culiacanense aseguró que saltó al terreno de juego con un poco de nerviosismo, se sintió a la perfección de su brazo izquierdo por lo que se dijo totalmente recuperado de la cirugía que sufrió el pasado marzo.

“Muy bien, de maravilla, me sentí muy bien. La verdad es que al principio me sentí con un poco de nervio, un poco de temor de cómo fuera a reaccionar mi brazo, si fuera a tener alguna dolencia, pero no, todo marchó a la perfección y estamos muy contentos de estar de vuelta ya”, expresó en entrevista.

Pese al gran trabajo realizado “El Dani” se quedó a una entrada de aspirar a la victoria, sin embargo, el culiacanense toma esto con calma y aseguró que irá aumentando su cantidad de pitcheos y entradas lanzadas gradualmente conforme sus apariciones en la lomita.

Tras debutar con una derrota, los Guindas acumulan tres victorias consecutivas por lo que Héctor Daniel Rodríguez aseguró que el equipo se está embalando y será un serie aspirante al título.

“Muy bien, está retomando el nivel esperado de todos, el equipo ahí va, se está embalando muy bien y yo creo que se esperan cosas interesantes para nosotros en el torneo”.