BEISBOL

Héctor Daniel Rodríguez, satisfecho con su actuación ante Venados

El lanzador culiacanense tuvo una salida de tres entradas en orden para guiar a Tomateros a la victoria sobre Venados

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El zurdo Héctor Daniel Rodríguez se mostró satisfecho tras su apertura en el juego con causa, en el que Tomateros de Culiacán se impuso 6-2 a Venados de Mazatlán, y se declaró listo para el arranque de la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El oriundo de Culiacán está de regreso en el montículo luego de una operación que lo tuvo fuera de circulación por seis meses sin embargo ante Venados lanzó tres entradas en las que retiró nueve bateadores en orden.

“La verdad que me sentí muy bien, puedo decir que estoy satisfecho del desempeño que tuve, lo importante es que no hubo ninguna molestia y me sentí muy bien desde el primer inning hasta el tercero, muy fuerte, y yo pienso que ya estoy listo para la temporada”, comentó tras el entrenamiento matutino de este lunes.

Pese a la destacada actuación de “El Dani” Rodríguez, Lorenzo Bundy, mánager de Los Guindas, informó que no será él quien abra el juego inaugural sin embargo es algo que no ha hablado con el lanzador culichi.

Todavía no hemos tocado ese punto yo creo que él estaba esperando a ver cómo me desenvolvía en el juego de ayer pero lo vamos a hablar en estos días y lo que venga adelante”

Aunque se dijo totalmente recuperado de la lesión, Héctor Daniel Rodríguez espera comenzar a lanzar pocos innings e incrementar gradualmente el número de lanzamientos.

“Yo ya estoy bien obviamente mi brazo no está en condiciones de tirar seis, siete entradas, pero yo estoy bien de mi brazo al cien por ciento, no tengo ninguna molestia y eso es lo principal”.

“Yo si quisiera abrir desde un principio obviamente poco a poco, ayer pude tirar tres innings sin problema y creo que la siguiente salida pueden ser cuatro o cinco pero ir poco a poco, con pocos innings y pocos pitcheos, vamos a ir gradualmente aumentando a como vayan pasando los juegos”.

Con respecto al último partido de preparación, Daniel Rodríguez aseguró que el equipo está muy bien para el arranque de la temporada pese a que aún cuenta con algunas ausencias.

“El equipo está muy bien, obviamente faltan algunos elementos, piezas importantes en el equipo, pero lo que se vio ayer es más o menos lo que se va a ver en la primera vuelta para la mayoría”.

“Veo el equipo muy completo a pesar de la gente que todavía está jugando en verano pero fuera de eso la gente que está aquí también es gente de experiencia, los jóvenes tienen muchas facultadas y yo creo que vamos a ser un buen equipo para el arranque de esta temporada”, dijo.

Por último, “El Dani” Rodríguez aseguró que hay un gran ambiente al interior del vestidor y que todos están concentrados en buscar el bicampeonato.

“Todos estamos muy motivados y con el objetivo principal que es el campeonato, defender la corona, y todos estamos en el mismo canal, estamos trabajando muy fuerte y se vive un ambiente muy bueno adentro en el vestidor”.