FUTBOL

Héctor Herrera protagoniza emotivo comercial del Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano, junto al francés Thomas Lemar, cumplió el sueño de un peluquero dominicano en el anuncio del nuevo patrocinador colchonero

Noroeste / Redacción

El Atlético de Madrid lanzó el anuncio de Ria Money Transfer, su nuevo patrocinador con un emotivo comercial protagonizado por el mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien ayudó a cumplir el sueño de un peluquero dominicano, ahora consentido de la plantilla colchonera.

El video retrata la historia de Archibardo Hernández ‘Wizarchy’, quien abrió su negocio en España, y aunque en un inicio no le fue como esperaba, la llegada de Thomas Lemas y Héctor Herrera cambió su destino.

"Dejé mi hogar, familia y mi país para perseguir un sueño. Vine sin nada, solo me traje mis tijeras mágicas. Los comienzos fueron muy duros. Estaba ya a punto de rendirme cuando entró un cliente, era Lemar, el jugador del Atleti y me dijo: ‘Si se cree y se trabaja, se puede’. Él me trajo a Herrera, que me dijo: ‘Nunca dejes de creer’", menciona Wizarchy.

"Y yo seguí cortando el pelo con mis tijeras mágicas y vino Kondogbia, Luis Suárez y me decían: ‘Partido a partido’. Y mis sueños se empezaban a cumplir. Llegó Joao Félix, Giménez. Nunca me gustó el futbol, pero me hice del Atleti por su espíritu luchador".