HÃ©ctor Herrera vuelve al â€˜Triâ€™, al igual 'Chicharito' y 'Tecatito', pero no Lainez en Fecha FIFA

Héctor Herrera vuelve al ‘Tri’, al igual 'Chicharito' y 'Tecatito', pero no Lainez en Fecha FIFA

‘El Tata’ Martino dará a conocer una lista de 30 jugadores para enfrentar a Estados Unidos y Argentina, para cuando estará de vuelta Héctor Herrera luego de varias polémicas por su ausencia desde Rusia 2018

Noroeste / Redacción

La Selección Mexicana de Futbol tendrá de regreso a Héctor Herrera, Jesús Corona y Javier Hernández para enfrentar a Estados Unidos y Argentina los días 6 y 10 de septiembre en Nueva Jersey y San Antonio, respectivamente, dentro de la Fecha FIFA.

Como Mediotiempo dio a conocer, Gerardo Martino entregó una lista de convocados integrada por 31 jugadores con estas tres novedades.

Héctor Herrera no era llamado desde Rusia 2018, pues pidió no ser convocado por problemas personales, el trámite de su pasaporte europeo y su fichaje con el Atlético de Madrid.

Ahora regresará junto a “Chicharito”, que no ha jugado con el Tricolor desde marzo porque para Copa Oro pidió ausentarse por su paternidad, mientras que Tecatito no era llamado desde octubre, tras lo cual tuvo una polémica con Martino porque en una ocasión pidió no ser llamado argumentando una lesión que el Porto no justificó.

Otros convocados también serán Marco Fabián, Miguel Layún e Hirving Lozano, quienes por lesión se perdieron la Copa Oro, así como Edson Álvarez y Héctor Moreno, Guillermo Ochoa y Diego Reyes, quienes acaban de cambiar de club.

La lista será completada por otros jugadores que estuvieron en la Copa Oro, como Rodolfo Pizarro, Uriel Antuna, Jonathan dos Santos, Raúl Jiménez, entre otros.

LOS CONVOCADOS

PORTEROS:

Guillermo Ochoa

Jonathan Orozco

Rodolfo Cota

Hugo González

DEFENSAS:

Néstor Araujo

Edson Álvarez

César Montes

Héctor Moreno

Diego Reyes

Carlos Salcedo

Jorge Sánchez

Fernando Navarro

Luis Rodríguez

Miguel Layún

Jesús Gallardo

MEDIOS:

Jonathan dos Santos

Orbelín Pineda

Carlos Rodríguez

Luis Montes

Andrés Guardado

Héctor Herrera

Érick Gutiérrez

Roberto Alvarado

Marco Fabián

Rodolfo Pizarro

DELANTEROS:

Uriel Antuna

Jesús Manuel Corona

Alexis Vega

Hirving Lozano

Javier Hernández

Raúl Jiménez