Héctor Ortega, actor y director mexicano de cine, teatro y televisión, muere a los 81 años

Ciudad de México, junio (SinEmbargo).- Héctor Ortega, actor y director mexicano, de cine y televisión, murió esta tarde a los 81 años de edad, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de su cuenta de Twitter, la ANDA dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del actor.

La Asociación Nacional de Actores no dio a conocer las causas de la muerte del histrión recordado por sus papeles en telenovelas como Alebrijes y Rebujos.

Diversas personalidades del mundo del espectáculo lamentaron la noticia y mandaron sus condolencias.

Alma buena, talentoso y gran maestro! Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con el, pero más aún, amé los consejos que me dio en vida en varios episodios difíciles que me tocó pasar. Descanse en paz 🙏🏻Gran actor, director y amigo; Héctor Ortega pic.twitter.com/TqqvJILNDV