Héctor Suárez sufrió amenazas, despidos, acoso. Y todo por una dura e inteligente crítica social

Con cerca de 60 años de una trayectoria actoral realizando comedia de crítica social, Héctor Suárez falleció este martes a los 81 años de edad. Nunca paró, pues hace sólo unas semanas se reinventó y hasta abrió su cuenta de Tik Tok para seguir produciendo pequeños sketches

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Héctor Suárez se despidió este martes a los 81 años de edad. El actor y comediante deja un legado dentro de la escena en la comedia mexicana en la que hizo una dura crítica social que hasta lo llevó a recibir amenazas.

Su amplia carrera en el teatro, televisión y en el cine inició desde finales de los años 50 forjándose en los 60 en México. Siempre estuvo rodeado de grandes representantes de la actuación que lo formaron y que lo fueron encaminando hacia la comedia.

Su programa ¿Qué nos pasa?, dirigido y producido por él entre 1986 y 1987, fue uno de sus trabajos más reconocidos dentro de su trayectoria. En la emisión transmitida en el Canal de las Estrellas, el actor creó varios personajes que representaron la idiosincrasia mexicana y con los que pudo hacer una crítica al Gobierno.

En el programa surgieron personajes como “El no hay”, “El Picudo”, “Doña Zoila”, “El Flanagan”, “El ‘tá difícil”, “El Destroyer”, “El Lic. Buitrón”, entre otros con los que el público llegó a identificarse.

La idea del programa inicial lo hizo regresar una década después, en 1998, a la señal de Televisa y sus sketches tomaron cada vez más fuerza jugando con un humor negro. “El Flanagan” y “Don Rigoletto”, serían nuevos personajes que se unirían al reparto.

Su carrera se amplió a otros programas de comedia de la empresa e incluso a producciones de melodramas. Sin embargo, su relación con la televisora terminó en 2015 cuando el actor denunció en una carta que la empresa de Chapultepec ya no lo contrataba por su avanzada edad y ya no tenía la libertad de expresar sus ideas.

“Yo tengo 70 años, yo soy un reverendo anciano, para Televisa yo soy ya una persona viejita, viejecita, ya no funciona”, dijo.

En la misiva acusó que para ser parte de Televisa ni siquiera se necesitaba ser actor, pues bastaba con tener un buen físico y “mientras más estúpidos, más retrógrados, pues es mejor, para poderlos moldear, manejarlos”.

“La gente muchas veces por su corta información o cultura pues no es exigente con lo que ve y se conforman con lo que le dan”, afirmó.

“Por eso preferí salirme de Televisa, si no me dejan hacer lo que yo pienso que al público le gusta, y como yo considero que el público es muy inteligente, yo no lo puedo subestimar, yo le tengo que dar cosas inteligentes y pensantes, analíticas para que las confronte, para que piense, para que analice, para que utilice sus derechos”.

CRÍTICA HACIA EL GOBIERNO

Si algo caracterizó el trabajo de Héctor Suárez fue su dura crítica hacia el Gobierno en turno. Durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, el comediante abrió su canal de Youtube donde no dudó hacer hincapié en la toma de decisiones del priista.

En 2017, Suárez grabó una serie de videos en los que interpretaba a un ciudadano enfurecido:

“Mire usted, en cuatro años no ha hecho usted más que joder, hundir, comprometer, desprestigiar y meter en problemas al País y a todos nosotros los mexicanos, mintiéndonos sistemáticamente”, decía Héctor Suárez en uno de ellos en referencia al gasolinazo de inicios del año.

En otros videos, dados a conocer en el programa de Carmen Aristegui, cuestionó la forma en la que Peña Nieto afrontaba al Presidente Donal Trump, y le advertía que su prioridad debía ser la de defender la dignidad del pueblo mexicano.

Además, reclamaba a Peña por su incapacidad por manejar su Gobierno frente a la amenazas del magnate, y le señalaba que “este gobierno no se merece que todo el pueblo nos unamos con ustedes los políticos. Una cosa es que todo el pueblo nos estemos organizando y tomando de la mano para unirnos entre nosotros. Eso no quiere decir que nos estemos uniendo a ustedes. Y en cuanto al sistema de justicia, pues no hay mucho que decir, ¿le suenan Moreira, Duarte, Padrés, Montiel, Borge, Medina, Fidel Herrera… y así me puedo seguir con una lista interminable de traidores a la patria?”, aludía.

AMENAZAS A SU TRABAJO

Después de un año de la transmisión de los sketches, Héctor Suárez denunció en una entrevista concedida a Univisión, en 2018, que en mayo de 2017 había recibido amenazas de muerte por parte del Gobierno. Ahí manifestó su preocupación e indignación por la actitud que las autoridades del Gobierno mexicano habían tomado frente al Presidente Trump.

Visiblemente afectado por las emociones y las lágrimas, declaró: “Me siento muy solo, muy desamparado, de hecho creo que esta es una de las últimas entrevistas que voy a hacer porque no quiero que le pase nada a mi familia”.

El mayo de 2017, el comediante denunció en el programa Aristegui en vivo que fue víctima de amenazas en una plaza comercial de Morelos.

Suárez Hernández relató que visitó el centro comercial y entró al baño, que parecía vacío, “siento una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima… cuando me puso el cañón, dijo: cuiden que no entre nadie al baño”.

El comediante explicó en aquel entonces que los agresores le mencionaron los nombres de su hija, su hijo y su esposa. “¿Te suenan?”, le preguntó el hombre, y amenazó con matarlo: “Te vamos a matar a ti hijo de tu perra madre”, contó.

“Me pidió que dejara de hablar del Gobierno y de la Presidencia”, dijo. Aunque aseguró que no creyó en que la Presidencia estuviera detrás de las intimidaciones. “No los creo tan estúpidos”, señaló Suárez.

Expresó que desde entonces no vivía en paz, pues se encontraba aterrado por lo que pudiera sucederle a su familia, por lo que acudió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a interponer una denuncia.