HÃ©ctor Torres Ulloa demandarÃ¡ al Congreso del Estado por daÃ±os y perjuicios

Héctor Torres Ulloa demandará al Congreso del Estado por daños y perjuicios

El ex Magistrado señala que los legisladores no han comprendido que lo realizado por ellos fue una acción de destitución, lo cual no se indicaba en la sentencia emitida por el tribunal

Gabriel Mercado

Héctor Torres Ulloa. Foto: Noroeste

CULIACÁN._ El ex Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Torres Ulloa, afirmó que interpondrá una demanda por daños y perjuicios contra el Congreso local así como quejas ante instancias nacionales e internacioales por abuso de autoridad de parte de los legisladores, luego de dejar sin efecto su nombramiento y reinstalando en su cargo a Lucila Ayala de Moreschi, quien ganara un juicio de amparo tras dos años de litigio, reclamando que se le impidió ratificarse. Torres Ulloa señaló que los legisladores no han comprendido que lo realizado por ellos fue una acción de destitución, lo cual no se indicaba en la sentencia emitida por el tribunal, y cumplimentada en la polémica sesión donde 20 diputados abandonaron el recinto por diferentes circunstancias, los del PRI principalmente por estar en desacuerdo con el procedimiento llevado a cabo tras recibir la ejecutoria de sentencia.

#MAGISTRADO DEPUESTO

#Tribunal de Justicia Administrativa

#Héctor Torres Ulloa

#Lucila Ayala de Moreschi

