HelicÃ³ptero realiza aterrizaje forzoso sobre edificio de Nueva York

Un helicóptero realizó un aterrizaje forzoso sobre el techo de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, según lo informó el Departamento de Bomberos de dicha localidad, y que no otorgó mayores detalles sobre el incidente.

Aún no hay información sobre qué tipo de helicóptero está involucrado, ni el número de pasajeros que se transportaba en la aeronave o si hubo víctimas por el incidente.

Los videos difundidos a través de las diversas redes sociales muestran vehículos de emergencia en el lugar, con humo saliendo del techo del rascacielos.

“Elementos del Departamento de Bomberos operan en la escena, en el 787 de la Séptima Avenida en Manhattan, luego de que un helicóptero se estrelló durante el aterrizaje”, informaron en Twitter. Por su parte, el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo, informó que, según un reporte preliminar, el helicóptero aterrizó de emergencia en el techo del edificio y que generó un incendio.

"There's no indication of anything more than" forced helicopter landing on roof of high-rise building in Midtown Manhattan, New York Gov. Andrew Cuomo says https://t.co/oTyd0OVi2j pic.twitter.com/7B9UtfFAtD