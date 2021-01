Hemos demostrado como peloteros mexicanos que tenemos gran nivel: Sasagi Sánchez

El lanzador de Tomateros de Culiacán cuenta su experiencia en esta campaña de la LMP

Noroeste / Redacción

Sasagi Sánchez, lanzador de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol y que en la Liga Mexicana del Pacífico juega con los Tomateros de Culiacán, contó cómo ha sido su experiencia en esta temporada atípica de la LMP.

- ¿Cómo se ha sentido Sasagi Sánchez en esta temporada?

“Me he sentido muy bien a lo largo de la de la temporada, afortunadamente libre de lesiones, me he mantenido sano y he estado trabajando”.

- ¿Qué tan complicado fue ponerte en forma?

“Al principio de la temporada fue algo difícil tomar el ritmo, pero a como fueron pasando los juegos, nos fuimos ajustando y es algo que se dio trabajando día con día para lograrlo y ser más consistente en todos los juegos”.

- ¿Cómo ha visto Sasagi Sánchez el nivel de la Liga?

“El nivel de la liga es bueno, aunque no hubo tantos extranjeros, se sigue manteniendo y hemos demostrado como peloteros mexicanos que tenemos ese gran nivel de competencia para estar en esta liga”.

- ¿Qué tan difícil ha sido jugar la temporada sin gente en algunos estadios?

“Es difícil ver los estadios vacíos, y algunos con muy poca afición, pero se agradece a toda esa gente que asiste a los estadios, tomando las medidas, se agradece por su entrega, por su apoyo, y crean que nosotros vamos a dar todo para llevarnos la victoria y ustedes regresen a casa con un gran sabor de boca”.

- ¿Cómo viste el cierre de la temporada?

“Considero que fue un cierre muy emocionante porque todos los equipos cerraron fuerte por alcanzar un buen puesto para los playoffs y nosotros no somos la excepción, y en este playoff vamos a entregar lo mejor de nosotros día a día en busca del campeonato”.

El mensaje para los aficionados de Sasagi Sánchez es: “De favor vamos a seguir cuidándonos, con la medidas señaladas por la Secretaría de Salud, usando correctamente el cubrebocas, manteniendo la sana distancia, para que pronto podamos estar disfrutando del mejor deporte que es el beisbol y con la mejor afición”.