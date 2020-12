Muerte de Armando Manzanero

Hemos perdido a uno de los grandes: Germán Lizárraga

El músico lamenta la muerte de Armando Manzanero y recuerda cómo trabajaron juntos en un disco en Mazatlán

Fernando Espinoza

La muerte de Armando Manzanero tomó por sorpresa a su colega y amigo Germán Lizárraga. El músico sinaloense estaba al pendiente de su salud, y hasta pocas horas antes del deceso le daban esperanzas de recuperación.

Don Germán atendió una entrevista telefónica para Noroeste, aún conmovido por la noticia de muerte de Manzanero, dijo que se sentía frustrado y relató el último contacto que tuvo con personas cercanas al compositor.

“Me siento frustrado, no sé cómo decirte, porque yo estaba al tanto de lo que estaba pasando con el maestro Armando Manzanero, todavía ayer porque se rumoreó que había fallecido y hablé con él secretario de la Sociedad de Autores y Compositores, que es el señor Horacio López Velarde, y me dijo que había hablado con su secretaria y que le dijo que estaba bien, y que inclusive había posibilidades de desentubarlo, pero pues hoy en la mañana nos encontramos con la noticia de que había fallecido”, dijo don Germán Lizárraga, vía telefónica.

Además recordó como hace algunos años tuvo la oportunidad de grabar, junto a su banda, un disco con la colaboración de Armando Manzanero, dicha que pocos tuvieron.

“Me siento mal, es difícil de decir, porque tuve la fortuna de convivir con él y de grabar un disco con 13 canciones, que el vino aquí a Mazatlán, estuvo aquí, él vino a traerme esas canciones y grabarlas, y eso es algo que no se me ha olvidado. Y hace apenas un año me hicieron un homenaje la Sociedad de Autores y Compositores y él estuvo presente conmigo”, agregó.

Para Germán Lizárraga, con la muerte de Manzanero se fue uno de los más grandes música mexicana, de esos que hacían canciones románticas que enamoraban a las masas.

“No me queda más que apoyar a su familia a Diego, Mónica, mandarle mis condolencias porque siento mucho lo qué pasó. Hemos perdido a uno de los grandes, uno de los más grandes compositores que ha tenido México, siempre se distinguió por hacer canciones que todo mundo conoce, nuestro querido maestro” dijo.

Respecto a su salud dijo que esta acatando todas las indicaciones que el personal de la salud le da, pues le teme a este virus. De su problema de la cadera esta casi recuperado al cien por ciento.

Finalizó diciendo que esta pandemia por coronavirus los ha golpeado de distintas formas, desde lo laboral hasta la salud, pues aunque él y su familia se encuentran bien, muertes como la de Armando Manzanero lo afectan emocionalmente.