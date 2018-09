Henry Cavill cuelga la capa de Superman

El actor no llegó a un acuerdo con Warner Brothers para continuar como defensor de Metrópolis en la Pantalla Grande

12/09/2018 | 12:05 AM

Luego de tres películas vistiendo el traje de Superman, el actor Henry Cavill puso fin a su ciclo interpretando al kriptoniano de DC Comics en la Pantalla Grande, con lo que cierra un ciclo de cinco años con la compañía.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, fuentes próximas a Warner Bros. y DC Comics aseguran que el británico no llegó a un acuerdo con el estudio responsable de las últimas tres películas en las que él personificó a Clar Kent/Kal-El, por lo que ya no estaría presente en futuros proyectos que involucren la presencia del Hombre de Acero.

A la par del adiós de Cavill, están las intenciones de Warner de reformatear el universo de superhéroes que maneja, donde el destino de personajes como Batman ha sido de los más comentados, citó vanguardia.com.

Así, con el espacio libre para un nuevo actor tome el rol de Superman, también regresan los rumores sobre una posible salida de Ben Afflek del universo cinematográfico de DC.

De acuerdo con las fuentes citadas por el diario El Mundo, la última oportunidad de Cavill para interpretar a Superman vino con la propuesta de un cameo en Shazam!, pero no pudo hacerse realidad por problemas de agenda.

Con esto, la aparición de Cavill en Supergirl también queda descartada, y es que la presencia de Superman también estaba contemplada en el proyecto que ahora es la prioridad de Warner, quien también ha reconocido que “algunos elementos de las películas anteriores no funcionaron”.

Mientras tanto, Cavill acaba de comprometerse con Netflix para protagonizar la adaptación de la saga literaria The Witcher, interpretando a Geralt de Rivia, pero al parecer esa decisión no se tomó hasta que el desacuerdo con los próximos planes del Universo DC se presentó.

TRES APARICIONES

Henry Cavill tuvo tres apariciones como El Hombre de Acero, la primera en 2013 con Man of Steel, la segunda en 2016 con Batman v Superman y la tercera en Justice League.