Henry Cavill y Warner negocian exigencias del actor para que siga como Superman

Por el momento no se ha confirmado ni desmentido la participación de la estrella en las próximas películas del Hombre de Acero

Sinembargo.MX

07/02/2019 | 09:12 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ El futuro de Henry Cavill como Superman es más incierto que nunca. Con el despido de Ben Affleck como Batman todavía reciente, todo parecía indicar que el actor no volverá a interpretar al Hombre de Acero. Pero si los últimos rumores son ciertos, Cavill todavía negocia con Warner para llegar a un acuerdo que, en vista de las exigencias del actor, no será fácil.

Aunque por el momento Warner no ha confirmado ni desmentido la participación de Cavill en las próximas películas de Mundos de DC, la secuela de El Hombre de Acero no está entre sus próximos proyectos, y esto podía ser un claro indicativo de que el estudio no da por sentada la continuidad del actor como Kal-El.

El portal Revenge of The Fans ha revelado nuevos detalles sobre las negociaciones entre Warner y Cavill.

Si bien ambas partes quieren volver a ver al actor como Superman, sus exigencias están complicando su regreso. Cavill quiere no sólo aumentar su salario, sino también ser productor del filme y dar su aprobación al guión y al director.

Aunque no se ha revelado cuáles son las exigencias salariales del intérprete británico, parece que Warner no cedió a las peticiones de Cavill en un primer momento, y eso ha dado pie a la actual situación de incertidumbre, con meses y meses de especulaciones.

Por un lado, es comprensible que Cavill quiera tener voz y voto en la elección del director y en el guión del filme, especialmente teniendo en cuenta que su trabajo en las tres películas de los Mundos DC en las que ha participado han recibido críticas dispares. En caso de volver a interpretar al Hijo de Krypton, es lógico que quiera formar parte del proceso creativo, para saber entre otras cosas hacia dónde quiere llevar el estudio su personaje.

Pero, por otro lado, Cavill tendría que demostrar que está completamente comprometido con Superman, sobre todo ahora que Warner no tiene prisa por poner en marcha El Hombre de Acero 2. Si no llegan a un acuerdo, la película podría ser cancelada indefinidamente, para consternación de los fans.

Sea como sea, habrá que esperar hasta que concluyan las negociaciones para saber qué le depara el futuro a Superman, con o sin Henry Cavill. Mientras tanto, Mundos de DC tiene preparadas varias citas para el 2019, como son Shazam! (5 de abril) o la película de orígenes del Joker