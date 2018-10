Henry Ramos viene a dar lo mejor de sÃ­ en Tomateros

BEISBOL

Henry Ramos viene a dar lo mejor de sí en Tomateros

El refuerzo puertorriqueño fue parte de los Criollos de Caguas que se coronaron campeones en la Serie del Caribe

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El puertorriqueño Henry Ramos se comprometió a dejar lo mejor de sí en el terreno de juego durante su campaña debut con la franela de Tomateros de Culiacán en la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Este será el debut de Ramos en el beisbol mexicano, sin embargo ya consiguió un título en la nueva casa guinda luego de ser parte de los Criollos de Caguas que le dieron el campeonato a Puerto Rico en la Serie del Caribe Culiacán 2017.

Aunque conoce poco Culiacán, el puertorriqueño aseguró que los mexicanos Manny Bañuelos y Julio Urías le hablaron muy bien del beisbol azteca y de la organización guinda.

“Me hablaron que es una franquicia ganadora, que el trato que le daban a los peloteros era buenisimo y que la fanaticada vive el beisbol de una manera increíble, que venga aquí y una vez juegue no voy a querer salir de aquí”, expresó el boricua.

Con apenas tres días de haber arribado a Culiacán, Henry Ramos ya disfrutó del calor de la afición en el juego con causa entre Tomateros y Venados de Mazatlán.

“Fue algo bonito ver a tantas personas en un juego de práctica, a mí personalmente eso me motiva, ver fanaticada en las gradas, siempre vengo al terreno a dejarlo todo, a dar lo mejor de mí para que esas personas que vienen y que sacan de su tiempo para apoyar al equipo se vayan satisfechos a su casa”, comentó al respecto.

Ramos aseguró que conoce poco de Culiacán, solo lo que le tocó vivir en la Serie del Caribe 2017, pero sabe que es una liga en la que se juega pelota de gran nivel.

“Es una nueva experiencia, el beisbol aquí en México ha crecido muchísimo y me siento contento de estar aquí. Dicen que aquí se juega muy buen beisbol y siempre están entre los primeros en la Serie del Caribe”.

Por último, el boricua aseguró que viene a apoyar al equipo para buscar el bicampeonato y se comprometió a dar lo mejor de sí en el terreno de juego.

“Todo mundo viene aquí y queremos dar lo mejor de nosotros pero la verdad del caso es que no todos los días se van a batear cuatro hits, no todos los días se van a ejecutar todas las jugadas y no todos los días se van a ganar porque son cosas que no se controlan pero lo que si yo controlo es jugar duro, dejar el cien por ciento de mi, entregarlo todo en el terreno y pueden estar seguro que con eso pueden contar de mi parte”, concluyó Henry Ramos.