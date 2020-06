Hermana de Yalitza Aparicio se abre paso en la mÃºsica

Hermana de Yalitza Aparicio se abre paso en la música

Luna Edith Aparicio, además es compositora y en su canal de Youtube tiene 21 videos de música regional

Noroeste / Redacción

28/06/2020 | 10:31 AM

Luna Edith, hermana de Yalitza Aparicio, busca consolidarse como cantante de música regional mexicana, y además prepara temas de su autoría.

Ella es la hermana mayor de la actriz mexicana nominada al Óscar, y ha hecho gala de su propio talento compartiendo covers de temas como Amorcito Mío, de Joan Sebastian; Paloma Negra, que hiciera un éxito Lola Beltrán; Volver volver, entre otras.



Edith Aparicio estuvo de invitada en el programa Hoy hace días, donde adelantó que ahora, además de los covers, tiene temas propios y acaba de registrar sus primeras canciones como compositora.

“Registramos tres temas muy bonitos, el primer tema se titula Mi Amor Bonito’, este tema se lo compuse con mucho cariño a mi musa inspiradora, que no voy a decir quién es”, confesó Luna Edith Aparicio.

La cantante dijo en el programa Hoy que este nuevo proyecto la entusiasma mucho, y a pesar de las críticas, seguirá luchando por consolidarse.

“Estoy tratando de tener nuevos proyectos, nuevas metas. La verdad me estoy enfocando mucho en eso, algunos podrán decir que enfocarse en las artes es pérdida de tiempo, pero no, las artes no son pérdida de tiempo, al contrario, son la mejor manera de desestresar el alma”, mencionó.

En su canal de Youtube tiene 21 videos musicales de diferentes temas, todos de regional mexicano.